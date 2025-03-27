立法會爆罕見爭議｜張宇人稱遭「騎劫」、朱國強說無矛盾　梁君彥謝偉俊辯議規誰是誰非？

▲ 立法會大會今日爆罕見爭議。（資料圖片）

立法會大會今日爆罕見爭議，自由黨張宇人提出「促請政府全面檢視中小學以小班模式教學的成效。」議員議案，但發言後卻不動議，指教育界朱國強提出的修正案是「騎劫」其議案。朱國強則強調修正案與原議案內容並無矛盾，對被指「騎劫」感遺憾，質疑張是「不合己意便作罷。」

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張宇人的議案措辭是：「本會促請政府全面檢視中小學以小班模式教學的成效」。朱國強提出的修正案新增不少內容，包括「促請政府全面檢視小學小班教學的成效，並因應中學生的學習差異及精神健康，評估中學以小班模式教學的可行性。」

張宇人指朱國強修正案將原動議模糊化

張宇人發言時說，其議案原意是希望政府從宏觀角度檢視中小學小班模式教學成效。他認為，朱國強的修正案，縮窄了範圍，是將原動議模糊化，令議會失去全面檢視中小學小班模式的機會。又指修正案目的是聚焦原議案、強化原議案威力，「絕不會、也不應騎劫議題，將原議案改至面目全非，然後煙消雲散，最終導致政策討論失焦。」張又控訴本屆立法會不止一次有議員的議案被修正至面目全非，認為或是時候檢討提修正案的指引。

朱國強：中學未推小班教學 浪費資源、心力

朱國強在社交平台回應張宇人的「騎劫論」，直言深表遺憾，亦絕不合理。他認為修正案旨在清晰表達政府已提前達成公營小學落實小班教學的預定目標，是適當時間檢視成效；而中學目前未推行小班教學，在學生的學習差異、精神健康問題愈來愈嚴重，亦應持續評估其可行性，與原議案內容並無矛盾，反而有助討論更為聚焦。

朱國強續指，尊重張宇人的意見，認為議會應廣納不同意見，日前已透過議員辦事處向全體議員發信，說明修正案的主要理據，亦樂意交流，指張宇人會前無主動解釋原議案，「卻要求同僚自行詮釋其原意，做法欠妥」。他說，既然修正案符合《議事規則》並獲接納，理應在議會進行辯論，而非主觀認定修正案不合己意，便執意作罷，形容做法是浪費議員、政府當局、立法會秘書處在準備議案所付出的資源、心力與時間。

秘書處有責任？ 張宇人：秘書處提供專業意見

對於今日有報章專欄引述資深議員指，本港中學並未實行小班教學，要討論一個不存在的政策的成效，秘書處也有責任，皆因有關議案提交後，經由秘書處審視、大主席批准。

張宇人急急在社交平台解釋，其原議案沒有忽略現行的教育政策，不存在「擺烏龍」、「不熟書」的情況，正因為大家都知道中學沒有實施「小班教學」，原議案是使用「小班模式教學」這個描述性的字眼，秘書處也有就原議案的字眼與他討論，提供專業意見。

張宇人說：

我希望看不出這區分的同事及傳媒，以後能多花時間，看清楚議案每個字眼，以了解其意義，而不是不去求證，就自以為是地妄加批評，作出曲解，認為他人犯下「擺烏龍」、「不熟書」這種不專業的錯誤，並不合理地批評秘書處有責任。

梁君彥：張宇人沒有說「撤回」議案

因張宇人發言後「不動議」，會上亦引發另一爭議：張宇人發言後，梁君彥即將宣布休會時，本身是議事規則委員會主席的議員謝偉俊提出規程問題，稱按照《議事規則》35條，已預告動議的議案在投票表決前要撤回，需無議員反對，「不能夠主席一個人就可以撤銷」。

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謝偉俊質疑不符議規 掟《議事規則》表不滿

但立法會主席梁君彥指，張宇人沒有說「撤回」議案，「根據議事規則，如果議員不動議議案，我就不能讓本會繼續辯論。」隨即宣布休會。謝偉俊隨即把《議事規則》大力掟在自己桌上。

根據《議事規則》第35條：



(1)經預告的議案或修正案在動議之前，可隨時由以其名義動議該議案或修正案的議員指示立法會秘書將其撤回。

(2)議案或修正案的議題在付諸表決之前，可應動議人的要求予以撤回，惟須在無議員提出異議的情況下，獲立法會或全體委員會許可。經撤回的議案或修正案可再次動議，但議案則須按本議事規則的規定作出預告。

有熟悉議規的議員則指，雖然張宇人稱是「不動議」，但已等同是「撤回」，認為是梁君彥的解釋有點「畫蛇添足」，否則亦無法動用《議事規則》第35條（1）。至於謝偉俊，則明顯是引用第35條（2），不過該例是適用於「表決前」，而非「動議前」。

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