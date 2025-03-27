女神李佳芯︱Ali離巢榮升老闆自組工作室　李佳芯認ViuTV招手合作：最緊要角色同劇本吸引

▲ 女神李佳芯（Ali）做老闆自組工作室。

【女神 / 李佳芯 / 視后】女神李佳芯（Ali）在今日（3月27日）現身汽車發布會，以一身白色長裙仙氣亮相的Ali盡顯高貴。她被問揀車注重外貌還是性能，回答：「Why not both？我第一輛車係好細部，爸爸媽媽都要屈在後面坐，後來發覺實在不可以，就迫自己換了一輛較大的車，加上工作嘅時候可以換衣服或休息，都方便很多！」



雖然Ali被封女神，不過她自爆「澩嫪」自己一面：「車箱係好乾淨嘅，甚至啲原裝膠紙都未撕走，好似部新車咁！不過車尾箱就真的很亂，朋友見車箱很乾淨，就不太敢放東西在座位，但一開車尾箱就嚇一跳！因為我把所東西都放在車尾，所以車尾箱是不見得人！」

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女神李佳芯︱傾酬勞覺得尷尬

另外，離開TVB的Ali近日自組工作室榮升「李老闆」，表示「連公司logo都係自己設計，今日呢個工作，係成立工作室後的第一個工作！」不過她表示覺得最尷尬是傾酬勞，慶幸有同事幫忙。

但她不透露開公司投資金額：「藝人都是一個被動行業，突然間變成老闆有很多事要處理，成立工作室是一個新嘗試，現在剛剛起步，還要物色一些適合的人，又或者是合作的夥伴。我希望可以繼續壯大，不會侷限任何可能性，成立工作室就是想看看自己的可能性去到哪裡，因為現在很有彈性，很自由地去接一些覺得自己適合的東西。」

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女神李佳芯︱工作感情皆保持開放態度

對於之前有傳古天樂公司邀請她合作拍電影，Ali表示有聽過此傳聞，直言都與不同公司見過面，指：「但暫時都係傾嘅階段。」但不透露曾與哪些公司洽談。

此外，有指ViuTV曾接觸她，Ali也坦白表示有收過劇本甚至casting，但表示不心急，指：「角色同劇本吸引係好緊要嘅，我有casting過媽媽同埋心理醫生嘅角色。」但稱工作抱開放態求。

至於感情方面，直言現時單身她，並稱：「感情同工作一樣keep住好開放嘅態度。」

Ali除做老闆開工作室，一向有做公益事業的她，早前抽空到沙田大圍一間特殊學校做探訪，更細心聽老師及學生分享，並與校內小朋友合照留影，實在是人美心善。

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