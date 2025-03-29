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掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情

家事百科

撰文： 星之子

發布時間： 2 小時前

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究竟賺大錢的掌紋有什麼特徵呢？

【玄學家/蘇民峰/掌相】有時科學上解釋不到的事情，大家會尋求玄學上的說法，當中掌紋充滿深奧的玄機，它們隱藏著不同的命運，玄學家蘇民峰師傅曾在玄學節目中拆解掌紋的秘密，他指出手掌有1種紋必發大達，但如果婚姻線現1特徵就容易發生婚外情！

掌相玄機｜1. 成功線

在手相中，位於無名指下端的直向紋路「太陽線」，又稱為成功線、運勢線，與事業、名望、聲譽和人際關係等運勢有關。蘇民峰師傅指成功線代表某方面的成就，但原來不是人人都有成功線的。

想知「成功線」玄機即按以下組圖：

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成功線｜深、長、清代表靠自己努力獲取成功

成功線深、長、清的話，成就就會比較突出，這種成功線代表靠自己的能力而得到成功，而成功是長遠且不會失去的；成功線大多都是比較順直，中間沒有分開的，並且旁邊的條紋少，也代表做事專心，認真，能力強，做投資都會有相應的的能力。

如果配搭太陽指（無名指）長的話，就代表是靠幸運或可能透過投機及一些外來因素而成功的。不過，並非人人都有成功線的，雖則成功線是代表事業的成功與否，相反成功線比較亂，而且分得比較開，就是代表做事不夠專心，在投資上更容易出現風險，特別是房地產投資，不宜盲目，否則容易失敗，而一條淺、模糊、短的成功線，成就就會相對普通。

成功線｜兩條成功線要扣分

蘇民峰師傅更指出一個例子，假如手掌上有兩條成功線的話，別錯解意思，一條成功線100分，兩條的話只有50分，人必須集中精力才能成功，成功線只需一條就足夠了。

成功線｜出現星紋主非常富有

成功線若出現星紋，而且成功線不斷一直到尾，就代表一剎那光輝，且光芒萬丈，非常富有。

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掌相玄機｜2. 水星線

蘇民峰師傅提及水星線比成功線更重要，水星線又名財富線或健康線，是來衝量一個人的財運好壞的重要標誌。在人的手掌中有一條輔助紋線，因為終點位於小指的下方，也就是水星丘的位置，所以被稱為水星線。

想知「水星線」玄機即按以下組圖：

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    • 水星線｜清晰水星線+成功線會發達

    師傅講到身邊有朋友，有漂亮的成功線之外，再加一條清晰的水星線，結果這位朋友短短幾年間就賺到幾億元，所以他認為水星線比成功線更有用。

    水星線｜現島紋或鎖鍊狀健康易出問題

    雖然在古時沒有水星線更好，因為若果水星線長得不好就會代表健康容易出問題，如肝癌、肝硬化等肝臟疾病。水星線上出現島紋都是受火星丘影響，代表容易失眠或情緒不穩定，假如水星線是鎖鍊狀的話，肝臟、腸胃亦特別差，此等人士最好多買保險保障自己健康，由於鎖鍊狀是一生常病的水星線來的，肝癌、肝硬化等肝臟疾病容易出現。

    水星線｜在頭腦線交界有星紋代表不育

    水星線在頭腦線交界，有星紋或十字紋，掌相書籍記載指這個記號很準備，代表不育，不過師傅表示自己沒有見過這符號。

    掌相玄機︱3. 婚姻線

    婚姻線在小指根部和感情線之間的區域，靠近手掌的邊緣位置。這條紋路通常相對較短，但其深淺、長度、走向以及其他細節，可能代表了你的情感發展方向。婚姻線是有男女之分的，婚姻線是男左女右，左邊看老公，右邊看老婆。

    想知「婚姻線」玄機即按以下組圖：

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    婚姻線︱兩條平衡且深淺相若代表婚姻幸福

    婚姻線是以年歲來推斷一個人婚姻及感情路上的變化。一條婚姻線代表有一段婚姻，兩條別以為是代表兩段婚姻，兩條平衡且深淺相若的婚姻線是代表婚姻幸福，甚少會離婚。

    婚姻線︱一深一淺距離接近代表易有婚外情

    相反一條深一條淺距離接近的話，其實是代表容易出現婚外情，但婚外情的線更淺影響婚姻的機會不大，但若深這一條時還未結婚，在淺的時候才結婚就代表容易離婚再婚，所以會容易離婚再婚，因此適宜遲婚。

    婚姻線︱多條深色婚姻線代表多段婚姻

    多條婚姻線是真的有這麼多段婚姻，而且每一條都很深色，即代表每段感情都有付出，比較愛新鮮感，喜歡新相識的，多幾段婚姻而已。

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