殺校救亡｜下學年2小學被「派0班」　鴨脷洲街坊學校申請私辦小一　天主教博智小學與教區屬校合併

▲ 鴨脷洲街坊學校將會申請下學年私辦小一，而天主教博智小學則會與教區屬校合併。

【殺校/天主教博智小學/鴨脷洲街坊學校/周秀娜】教育局本月中已向全港官津小學發出開班信，交代下學年的班級結構安排。不過黃大仙天主教博智小學及鴨脷洲街坊學校均獲「派0班」，兩校今天（27日）向教育局提交最新發展方案。天主教博智小學將會與同區教會小學合併，而鴨脷洲街坊學校則會申辦私營小一。

最新影片:

殺校救亡｜天主教博智小學與同區教會小學合併

教育局早前表示，兩間被「派0班」的學校，不會獲政府資助在今年9月新學年開辦小一，並向其提出3個方案，包括可以申請將小一級變成私立營辦、與其他小學合併或停辦。

天主教博智小學會校長何妙賢今天回覆TOPick查詢時透露，下學年將會與教區同區的屬校合併，兩校會以2025/26年度進行籌備。不過，學校將會跟哪一間學校合併、何時合併等細節，她表示，4月11日前會向教育局提交計劃書，要局方批准才能確定合併學校及相關內容。

何校長補充，有關決定是經諮詢學校管理層、教職員、家長等向方持份者後的結果，學校會善用資源，從多角度考慮，確保為學生、家長及老師提供最恰當的安排，學生下學年仍會於原校繼續上學。

位於黃大仙天馬苑的天主教博智小學，於1963年創校，設有24個課室及13個特別室；全校有32名教師，28%擁有碩士、博士或以上學歷，83%年資10年或以上。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

殺校救亡｜鴨脷洲街坊學校申辦私營小一

至於另一間學校，藝人周秀娜的母校鴨脷洲街坊學校，今天亦發新聞稿表示，經收集不同持份者意見後，將會在4月11日前向教育局申請，新學年以私營方式開辦小一。

鴨脷洲街坊學校1954年由福利會創辦，1987年遷至利東邨現址，2024/25學年全校有8班。根據教育局最新修訂申辦私立小一的條件，規定由2025/26學年開始，收生不足小學如開辦私立小一，必須要有財力負擔該「私家班」學生，小一至小六的費用，而且不能向學生收學費，曾有報道指，承擔學生6年的費用可能高達1,000萬元。

▲ 鴨脷洲街坊學校將會向教育局申請，新學年以私營方式開辦小一。

相關報道：

面臨殺校︱周秀娜母校鴨脷洲街坊學校面臨殺校 該校特色小一全年不考試

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】