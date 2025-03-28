藥劑師揭缺鎂5大症狀 一招教你重拾「鎂」好生活

壓力大、睡不好、易抽筋，這些都市人的「小毛病」你中了幾項？或者你從沒想過，這些惱人的症狀原來與缺鎂有關。這個低調的礦物質雖然不像維生素C或鈣質那樣家喻戶曉，卻是人體健康的幕後英雄。從穩定情緒到提升睡眠，從保護心臟到強健骨骼，鎂無處不在。為了讓大家更了解這位「隱形守護者」，這次請來註冊藥劑師方燦桂（Dennis），為大家拆解鎂的重要性、缺鎂的5大症狀，以及如何挑選鎂的補充品，並教大家一招重拾「鎂」好生活！

人體的「隱形守護者」——鎂

Dennis解釋，鎂是人體不可或缺的礦物質，人體無法自行製造，它參與超過300種酶促反應，堪稱健康的多面手。首先，鎂能幫助人體細胞內的「能量發電廠」——（線粒體）產生ATP（細胞能量），讓你每天活力滿滿。其次，鎂能穩定神經傳導，紓緩緊繃的情緒，帶來放鬆感。對於肌肉來說，鎂能減少抽筋與痙攣，保持靈活；對骨骼健康，它促進鈣吸收，預防骨質疏鬆。此外，鎂還能穩定血糖，提升胰島素敏感性，降低糖尿病風險，同時支持心血管功能，穩定心律、減少高血壓。簡單來說，鎂就像人體的「隱形守護者」，少了它，很多系統都會出問題。

▲ 偏頭痛頻發也有機會是身體缺鎂所致。

缺鎂的5大警訊

都市人普遍缺鎂，如果察覺身體發出以下5大警訊，證明你的身體正在求救︰

1. 常感到焦慮、注意力不集中，甚至偏頭痛頻發

2. 肌肉抽筋、無力、半夜腿部痙攣

3. 睡眠質素下降、難以入睡

4. 心悸、高血壓

5. 消化不良，甚至便秘

Dennis提醒，若這些問題長期困擾着你，有機會是日常鎂攝取量不足所致，可以嘗試補充鎂，看看問題有否獲得改善。

高糖高脂飲食惡習阻礙鎂的吸收

都市人的生活習慣，幾乎成了鎂的「天敵」。藥劑師指出，由於人體無法自行製造鎂，因此必需由食物中攝取。都市人的飲食習慣，愛吃加工食品和精製碳水（如白米、白麵包），這些食物幾乎不含鎂。其次，高壓生活會讓腎臟加速排出鎂，壓力愈大，流失愈多。高糖高脂的飲食習慣則干擾鎂的吸收，而過量咖啡因或酒精也會加速鎂排出。運動愛好者因流汗多，鎂需求更高。此外，某些疾病（如腸躁症）或藥物（如利尿劑）也會影響鎂的存留。

▲ 攝取高糖高脂的食物會阻礙鎂的吸收。

不同鎂的功能與吸收率大有差別

市面上的鎂補充品琳琅滿目，該怎麼選？Dennis介紹，鎂的種類不同，吸收率與功效也大有差別，以下6種是常見的鎂：

• 高吸收率鎂（日常補充首選）

- 甘氨酸鎂：吸收率極高，溫和不刺激腸胃，擅長助眠與減壓，適合失眠者或壓力族。

- 檸檬酸鎂：吸收率高，促進腸道蠕動，改善便秘，是排便不順者的好幫手。

- 蘋果酸鎂：吸收佳，提升能量生成，減少疲勞，特別適合運動族或慢性疲勞者。

• 低吸收率鎂（副作用較多）

- 氧化鎂：吸收率低，易引起腹瀉，多用於短期緩解便秘。

- 硫酸鎂：吸收率極低，刺激性強，適合泡澡放鬆肌肉。

- 氯化鎂：吸收中等，味道苦鹹，多用於外用鎂油。

Dennis建議，挑選時應優先選擇生物利用率高的鎂，避免副作用。

餐後或睡前補鎂最佳時機

Dennis表示，成人每日建議攝取300-400毫克的鎂，建議分次服用。他提醒，若總攝取量多於700毫克，或可能導致腹瀉或腎臟負擔，但對健康者無嚴重風險，因為過量的鎂會透過尿液排出體外。若有慢性病、腎功能不佳或長期服藥，即使攝取正常份量，也有可能中毒，補鎂前最好先向醫生諮詢。最佳服用時機是睡前（助眠）或隨餐（促吸收）。注意別與高劑量的鈣補充品同時服用，以免競爭吸收。鎂還可能與抗生素（如四環黴素）、鐵劑、心血管藥等相互作用，最好需間隔2-4小時服用。

▲ BioEmblem「特效三重鎂」

BioEmblem「特效三重鎂」 全方位守護健康

市面上眾多的補鎂產品，選擇時應先查看成分，選生物利用率高的鎂（如甘氨酸鎂），避免人工添加物。其次，依需求挑選，如助眠選甘氨酸鎂、解便秘選檸檬酸鎂、增能量選蘋果酸鎂。

推薦BioEmblem「特效三重鎂」，結合甘氨酸鎂、檸檬酸鎂與蘋果酸鎂，三效合一，滿足多元需求。長期補充的7大好處包括：

1. 減壓助眠：甘氨酸鎂紓緩神經、促進褪黑激素分泌，助你一夜好眠。

2. 緩解疲勞：蘋果酸鎂提升能量，減少肌肉痠痛，適合運動後恢復。

3. 改善腸胃：檸檬酸鎂促進排便順暢，告別便秘困擾。

4. 穩定血壓：甘氨酸鎂放鬆血管，降低心血管風險。

5. 穩定血糖：提升胰島素敏感性，預防糖尿病。

6. 強骨骼：促進鈣吸收，預防骨質疏鬆。

7. 調節情緒：調節壓力荷爾蒙，讓你更輕鬆自在。

守護「鎂」好健康生活

當然，從飲食中攝取鎂（如菠菜、杏仁）是理想起點，但若無法滿足需求，BioEmblem「特效三重鎂」是值得一試的選擇。它不但吸收率高，還能針對都市人的痛點提供全面支持。不管你是忙碌的上班族、睡眠不佳的夜貓子，還是熱愛運動的健身達人，鎂都能成為你的健康夥伴。從今天起，讓這位低調的礦物質，守護你的健康生活！

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（特約）