拋垃圾爭議｜途人未幫襯拋垃圾至涼茶舖垃圾桶　懶理勸阻兼挑釁遭店員擲回物品：被嚇哭

▲ 途人未幫襯拋垃圾至涼茶舖垃圾桶，懶理勸阻兼挑釁遭店員擲回物品：被嚇哭！

【垃圾桶 / 爭議 / 涼茶舖 / 中環】食肆通常會在店舖設置垃圾桶供店內客人使用，途人若要在此拋垃圾，相信要事先徵得商家同意。

然而，近日有人在小紅書發帖，大呻日前與友人經過中環一間涼茶舖時，將垃圾拋至店家的垃圾桶，店方告知是私人垃圾桶並要求取出；惟友人懶理勸阻並挑釁稱「報警啊你」。

店員阿姨將垃圾取出並拋向男子並放聲大罵，同行女生稱被當場嚇哭，遂將此事發布至網絡公審，但網民了解事情經過後，直言幾人「惡人先告狀」。

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拋垃圾爭議｜未消費拋蛋糕盒至私人垃圾桶被阻

樓主以「涼茶舖-被阿姨嚇哭的奇遇」為題發帖，指3月25日傍晚約6時30分，她與1名香港男性朋友、1名女生朋友在中環逛街，食蛋糕時路過一間涼茶舖，幾人將蛋糕盒拋進店門口的黑色垃圾桶，這時店舖內的女店員「用粵語很兇地喊：『私人的，拿出來』」。

▲ 樓主與1名香港男性朋友、1名女生朋友在中環逛街，將蛋糕盒拋進路過的涼茶舖門口黑色垃圾桶。（《多功能老婆》劇照）

樓主認為店員態度不好，加之自己不會講廣東話，遂向同行的香港朋友詢問是否要按照店員要求將包裝盒取出，「朋友讓我們不用理她」，而店員在店鋪門口不停追罵，惟港男挑釁稱「報警啊你」便離開。

拋垃圾爭議｜店員將蛋糕盒砸向男子

幾人遠離店舖5米距離後，店員將蛋糕盒從垃圾桶內取出拋向港男，「伴隨著高聲叫罵」，樓主稱當即被這樣的場面嚇到，遂與同行的女生朋友迅速離開現場，男生朋友則以廣東話回應店員幾句。

樓主隨後坦言，承認男生朋友可能態度不好激化了雙方矛盾，但她認為這並非店員拿東西砸人的理由；並認為店員沒必要以充滿攻擊性的語氣講話，甚至人身攻擊。

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拋垃圾爭議｜網民反指幾人：惡人先告狀

網民了解事情經過後，認為過錯方在樓主一行人，未經他人同意使用私人垃圾桶，被阻後還出言挑釁，「你們應該第一時間講不好意思立刻拿出來」、「我一般無幫襯間店係唔會丟垃圾去人家店的垃圾桶」、「佢鬧你先係唔啱，但你朋友都唔係咩善類，一樣沒有好好說話就鬧人XX喎，咁好難撩起人哋把火，做人唔好咁雙重標準」、「人哋嗰個垃圾桶係屬於私人財物」、「仲惡人先告狀喎」；不過，亦有人認為店員不應擲物，「老實說句公道話，阿姨人身攻擊確實不對」。

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