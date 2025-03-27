學生欺凌｜沙田商場公園驚現小學生欺凌事件　校方迅速回應：感謝舉報必嚴肅處理

▲ 沙田公園驚現小學生欺凌事件，校方迅速回應︰「感謝舉報必嚴肅處理。」

【沙田區/學生欺凌/品格教育/價值觀教育】近日，沙田區內一大型商場平台公園爆欺凌事件，身穿校服的小學生旁若無人，起飛腳扯髮拳拳到肉，網民見狀紛紛呼籲家校須加強品格教育。

最新影片︰

學生欺凌｜小學生公園發生暴力事件

沙田區新城市廣場平台的恐龍公園近日發生一宗令人震驚的小學生暴力事件。據目擊者拍攝影片可見，4名身穿校服的男學生在鞦韆區玩耍時，突然爆發激烈衝突，其中一名男童對同伴施以「飛腳」猛踢、拉扯頭髮等暴力行為，場面一度混亂。

事件發生在下午放學時段，當時公園內有不少家長和兒童。從影片中可見，施暴過程持續數十秒，期間雖有兩名操普通話的男童出言勸阻「可以啦，可以啦，放手」，並將雙方分開，但現場大多數旁觀者並未立即介入。

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學生欺凌｜網民熱議：欺凌真可恥

事件在社交平台Thread曝光後，立即引發廣泛討論。不少網民對事件表示震驚：「點解可以有啲咁野蠻嘅行為」、「咁細個就咁狼？大個仲得了既」。也有網民質疑公園管理：「Dino park唔係長期有職員睇住咩？」更有不少人呼籲應該立即通知學校並報警處理，強調「欺凌真係可恥」、「唔好諗住係小朋友就唔好搞大件事」。

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學生欺凌｜校方迅速回應 承諾嚴肅處理

今日，天主教聖華學校（The Little Flower's Catholic Primary School）的用戶「tlfcps_1」在相關討論串留言回應：「謝謝各位留言告知，校方今天亦得到校友及家長通知，正在嚴肅跟進處理。抱歉未能面對面向大家道謝，各位告知後，校方已即時跟進，並好好教育學生。再次向大家道謝。」這段回應顯示校方已獲悉事件並展開調查。

學生欺凌｜教育局提倡價值觀教育

教育局《價值觀教育課程架構（試行版）》當中，建議學校應以培育學生正確的價值觀和態度為方向，運用生活化的題材，整合包括品德及倫理教育、公民教育、國民教育（包括《憲法》、《基本法》及國家安全教育）、禁毒教育、生命教育、性教育、媒體及資訊素養教育、可持續發展教育、法律框架下的人權教育等不同跨學科價值觀教育範疇的學習活動，為學生提供全面的學習經歷，並加強彼此之間的連繫，促進學生的全人發展。

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