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Coldplay演唱會｜啟德香港站4月舉行 ColdPlay世界巡迴4個備忘

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撰文： 陳家昌

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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Coldplay巡迴演唱會即將強勢登陸香港

今個四月，全城矚目的Coldplay巡迴演唱會即將強勢登陸香港，先為大家揭曉一些鮮為人知的「DHL x Coldplay Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會」趣聞。

1. 全球最暢銷樂隊之一的Coldplay，是成立於 1997 年的英國倫敦搖滾樂團，席捲全球，備受樂迷擁戴。成軍28年，這支國際殿堂級的搖滾天團在Music Of The Spheres世界巡迴演唱會中不斷創造歷史，成為首個在全新開幕的啟德主場館舉行國際演唱會的表演單位。

2. Coldplay耳熟能詳的歌曲眾多，當歌迷看到黃色時，必然會聯想到全球大熱的《Yellow》，而這首作品在 YouTube 上的觀看次數更突破10 億！

3. 「Cause you're a sky full of stars!」 這條經典的 LED 手帶是 Coldplay 每場演唱會的高潮所在，樂迷隨著節拍舞動手帶，讓場館滿載萬千星光。

環保手帶印有DHL的標誌，並採用可堆肥的植物性物料製成，台下觀眾的手帶隨著音樂有序地創造出壯觀而色彩斑斕的燈海。

4. 當 Coldplay 在 2021 年首次宣布Music Of The Spheres 世界巡迴演唱會時，訂立了一個遠大的目標：相較於之前的巡迴演唱會，減低最少50%的溫室氣體排放量。

為銳意令巡迴演唱會更具可持續性。自2022年底起，樂隊委任DHL 成為Coldplay Music Of The Spheres全球巡迴演唱會的官方物流夥伴，推動可持續性的巡迴演出。

因此，巡迴演出透過採用GoGreen Plus服務，這次巡迴演出在2023年就減少了 1,078 噸的溫室氣體排放。在 DHL 和其他合作夥伴的共同努力下，Coldplay將本次巡迴演出首兩年的直接二氧化碳當量（CO2e），相較於他們於2016 年至 2017 年的演出，大幅減少達59%！

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