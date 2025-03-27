博鰲亞洲論壇︱李家超︰會加強與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展之路

▲ 行政長官李家超今日（三月二十七日）在海南與聯合國糧食及農業組織總幹事屈冬玉博士會面。（政府新聞網圖片）

鰲亞洲論壇2025年年會開幕大會今日舉行，國務院副總理丁薛祥發表主旨演講。出席大會的特首李家超表示，在國家支持下，香港會進一步深化國際交往合作，並與國家和亞洲各國一道增進互信團結、開放融通、互利共贏、和平共處，促進亞洲經濟發展，推動全球經濟一體化。

▲ （李家超Facebook圖片）

丁薛祥就國家經濟走勢提出「三點看法」，包括：中國經濟運行保持穩定，回升向好態勢更加鞏固；中國經濟向新而行，創新發展動能更加強勁；中國全面深化改革開放，營商環境更加優化。

李家超稱，是進一步加強外界對中國經濟未來發展的信心。李續指，香港越是面對複雜多變的外部環境，越要穩著步伐向前邁進，利用「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，大力推動經濟發展，融入國家發展大局。又稱特區政府會加強與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展之路。

晤糧農組織總幹事屈冬玉商合作

在出席開幕大會前，李家超與糧農組織總幹事屈冬玉會面，就加強特區政府和糧農組織的合作交流意見。李家超表示，特區政府積極善用香港在食品方面嚴謹的安全標準和良好的信譽，爭取成為食材加工和國際食品貿易樞紐，為內地優質漁農產品增值並推廣至全球市場。

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