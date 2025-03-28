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告別初老危機 逆轉衰老新突破 NMN微晶球科技引領健康長壽新紀元

特約

發布時間： 2025/03/28 18:00

最後更新： 23 小時前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

人人都想有一段美好、難忘的人生，例如陪伴摯愛漫遊世界，或見證子女成長成長，分享他們的喜悅。儘管港人的預期壽命持續增長，男性與女性的預期壽命分別為83歲和88歲¹，然而長壽就必然幸福呢？據調查顯示，40歲以下人群中約有2%患有慢性隱患，到65至69歲時更激增至53%²。這意味著，若不及早關注身體健康，人生的後半場可能需要與長期隱患相伴數十載。因此，惟有健康的體魄，才能真正享受天倫之樂，而不是成為摯愛家人的負擔。

初老警號 你中了幾多項？

不過，面對日常忙碌的工作與生活瑣事，大家有否察覺到這些身體發出的提醒呢？例如工作過後倍感疲憊，難以恢復活力？陪伴子女時體力不繼？記憶力明顯衰退，生活瑣事常有遺漏？又或者肌膚彈性漸失，細紋悄然浮現，甚至是視力逐漸模糊，需要更多休息？

這些細微的改變，往往預示著我們的身體正步入「初老」階段。為了能夠持續陪伴摯愛，在生命的黃金歲月中享受美好時光，及早為健康長壽做準備變得尤其重要。

科學突破：揭開NMN的奧秘

為尋找抗衰老的方法，美國麻省理工（MIT）的研究團隊於2000年在酵母菌中發現一組名為 Sirtuins 的抗衰老因子，而當中的關鍵物質NAD+更是促進生物代謝的重要角色，甚至可能是啟動「長壽基因」的關鍵。但是NAD+無法直接補充，必須透過一種特殊的營養成分NMN來間接轉化。

NMN 被譽為近年抗老界的「逆齡神器」，成為很多科學家與健康專家熱議的話題。這種補充劑除了有逆齡美顏的作用之外，更重要的是選擇獨特高科技NMN更能幫助提升體內抗衰老因子，還可能延長細胞的健康壽命。

尖端科技的結晶  醫之選微晶球NMN16800

就以醫之選NMN16800為例，每粒含有99.9%超高純度NMN，配合創新的微晶球封存科技，能在2分鐘內被人體快速吸收，還能有效提升體內抗衰老因子Sirtuins含量達3倍，增加長壽因子達200%，同時改善記憶力達60%，提升肌耐力高達80%³。服用後，短期即有效將疲勞感消退，長遠更有效提升記憶力、協調性，同步修復受損腦功能、維持心臟健康，抗衰逆齡，令大家重拾年輕。

醫之選的微晶球NMN更能從細胞層面修復受損的DNA，促進身體持續產生年輕健康的細胞，實現即時修復DNA、激發細胞能量，從而延續健康的逆齡效果。

微晶球科技  實現年輕長壽與健康 

科學研究顯示，年輕族群服用微晶球NMN後，體內抗衰老因子含量提升3倍；年長者服用後，其抗衰老因子含量更超越一般年輕群體，充分證明微晶球NMN不但能延緩衰老，更可能逆轉已有的衰老症狀，同時提升器官機能。健康得到大大提升。

不過，值得留意的是，NMN分子本質脆弱，易受溫度和濕度影響。一旦保存環境不當，可能降解為普通維他命B3，即時喪失抗衰老功效。因此，醫之選NMN16800特別採用尖端微晶球封存`技術，除能雙重保護NMN分子，令NMN免受溫度同濕度影響功效或受胃酸破壞，含量保持不變之餘，更延長NMN在腸道的停留時間，同步提高NMN吸收率和轉化率直達細胞，更有效提升200%長壽因子。相比市面其他NMN產品只採用一般嘅腸溶膠囊，並非將NMN百分百密封保存，仍然存在受熱受潮及NMN失效的風險。

健康投資  開啟逆齡養生第一步

如果你期待無病無痛地享受人生，現在就是你踏出健康長壽第一步的好機會！限時半價特別優惠：入手醫之選NMN16800「長壽入門2周體驗裝」，只需$299 (標準價$597)。每天服用兩粒，即可感受明顯的抗衰老效果，改善睡眠質素與膚況。體驗過NMN的卓越功效後，建議選購更具性價比的112粒裝，堅持每天服用4粒，持續打造健康體魄，有健康先可以維持生活質素甚至是個人尊嚴，優雅地老去，健康又長壽咁享受人生。

雙重逆齡體驗！記住密切留意嚟緊4月中嘅萬寧出位價。

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健康與長壽從來不是一朝一夕的事，今天起為自己及家人做好抗衰老的準備，為至愛建立一個更健康美麗、更長壽的生活！

了解更多︰https://go.vitagreen.com/3FI9Tjn

*Data on file
^數量有限，售完即止。

1  https://www.censtatd.gov.hk/tc/page_235.html
2  https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_text_index.asp?Content_ID=259945&Lang=CHIGB&Dimension=100&Parent_ID=254389&Ver=TEXT
3  https://doctorschoice.com.hk/product/nmn16800/

（特約）

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