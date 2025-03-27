白雪公主｜張敬軒撞樣白雪公主被惡搞P圖　「軒公主」親回：落雨出街要帶避雷針

▲ 張敬軒跟白雪公主的合成圖於Threads瘋狂洗板。

【張敬軒/ 白雪公主/迪士尼】迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）近日上映中，女主角拉丁裔演員麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）外貌引來網民熱議，而張敬軒近日被指跟「白雪公主」撞樣，軒公跟雪姑的AI合成照於Threads瘋狂洗板。

最新影片：

白雪公主｜「軒公主」受網民愛戴

「軒公主」的合成照非常驚豔，引來網民熱烈討論，他們更將軒公跟不同版本的白雪公主整成合成相，此外網民更將軒公好友王菀之變成「邪惡後母」，而王子就是前密友關智斌。

向來玩得兼愛跟網民互動的軒公貼出自己的「白雪公主」相，更優雅地向網民送上祝福：「你哋班人恨到啦，我諗你成世人都冇諗過，有朝一日會得到白雪公主會同你講早晨呀。恭喜大家成就解鎖！早晨呀你哋！#希望做呢幅圖嘅朋友，返工要注意交通安全，食飯要慢嚼細嚥，飲水要細細品嚐，落雨出街要帶定支避雷針」。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

白雪公主｜網民建議拍「港版雪姑」

其後，軒公錄了一首名為「雪姑柒友2025 Theme Song 春日夢」的歌送給網民，然而，之後又貼上白粥照片兼道：「今日係白粥公主」。

「軒公主」的造型似乎嚇親Tyson Yoshi並爆粗留言，軒仔隨即回覆：「你再嘈，我叫雪姑 cosplay 1994 揸你部車，或者喺續集要你拖住雪姑。」對此，Tyson Yoshi反擊道：「掟你落街。」不久後，網民將Tyson Yoshi和小矮人合成圖片，頗具娛樂效果。

網民紛紛留言回應：「軒公…主，好有愛心，一大早收到你的祝福」、「好有畫面，好靚，不如同迪士尼傾下，將白雪公主改為香港版本……票房可能比《破地獄》更厲害」、「所以唔係Snow Black，係德成公主」等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

白雪公主｜軒公擁大眾臉

事實上，張敬軒不時被指跟人撞樣，人物更不分國籍和性別，擁有一張大眾臉的軒仔不介懷跟人撞樣，甚至會自抽。

早年他在社交網盤點跟他撞樣的藝人，包括肥媽、倪晨曦和張彥博等，軒仔更留言：「#講起撞樣呢單嘢其實我好攰 #自從泰國捐精之後 #我好似周街都會見到我自己 #你明唔明自己會喺街度撞到自己嗰種驚法 #我就嚟撞樣撞到上月球㗎喇我 #究竟我仲要似幾多人」！

相關報道：

白雪公主｜邪惡皇后Gal Gadot星光大道摘星 產後1年狀態驚艷4女兒高顏值搶鏡

歌王之路｜張敬軒曾為無讀大學感遺憾 從小每日練歌4小時：我不是天生靚聲

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】