鼻咽癌｜女子鼻鼾太大求醫揭患鼻咽癌　醫生：2種症狀千萬別拖延

【鼻鼾聲／鼻塞／鼻咽癌／癌症】鼻鼾聲太大可能是癌症警號？台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇分享，近期遇到一名50多歲的女病人，因長期鼻塞導致打鼾聲音越來越大，影響到枕邊人，因此決定就醫治療。不過服用幾次抗生素後仍不見成效，轉診後才發現竟然罹患鼻咽癌。

最新影片：

台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇在其Facebook專頁上發文提到，一名50多歲婦人長期遭受鼻塞和黃鼻涕倒流的困擾，某天她的丈夫因為無法忍受鼻鼾聲而走去梳化睡覺，讓她意識到鼻塞的情況加重，連帶影響鼻鼾聲越來越大。原以為是鼻竇炎的情況下尋求醫療幫助。該名女病人最初在其他診所求醫，醫生已換過多次抗生素，但症狀依然未有改善，黃鼻涕甚至倒流到喉嚨，導致咳出硬黃的痰。

後來該名女病人來到陳亮宇的診所就診，陳亮宇汞發現她流出的鼻涕是清澈的，而倒流的鼻涕則是黃色的。此外，她沒有頭痛或面部疼痛。經過鼻咽內視鏡檢查和頭頸部超聲波檢查後，發現鼻咽部後方長有一個大腫瘤，切片結果顯示為鼻咽癌，隨即緊急轉到醫學中心接受治療。

鼻咽癌｜扯鼻鼾伴隨「2種症狀」別輕忽

陳亮宇提醒，如果出現鼻塞和黃鼻涕的情況，不要輕忽，千萬不要以為只是鼻竇炎。如果在服藥後症狀無改善，可能不是單純的發炎，而是更嚴重的疾病，應及早就醫並接受專業評估，切勿拖延。

鼻咽癌｜鼻咽癌發生3大成因

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

鼻咽癌｜鼻咽癌5大症狀

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

鼻咽癌症狀｜鼻咽癌前中後期症狀

據香港癌症基金會資料指出，香港由於空氣問題，常見鼻炎、鼻竇炎等呼吸道慢性病。由於症狀與早期的鼻咽癌相似，令鼻咽癌容易被忽略。有人看了幾個月的醫生，還以為是鼻炎。直到頸部的淋巴結發脹，才懷疑是癌。但此時癌症已開始轉移。估計有一半患者此時才初次求醫。若出現早期症狀，應盡快求醫檢查鼻咽。

初期4大症狀：

鼻涕帶血

痰涎帶血

一邊耳脹痛、耳鳴、聽覺減退

頸淋巴結腫大

中後期3大症狀：

頭痛、面部麻木

複視

吞嚥困難、聲音沙啞

由於有很多淋巴管從鼻咽通向頸部，鼻咽癌擴散的第一個症狀可能是頸部的淋巴結腫脹。一發現頸部脹大就求醫，很有希望治癒。等到癌腫脹得太大，甚至擴散至肺、肝臟及骨骼，治癒就比較棘手。

資料來源：耳鼻喉科醫生陳亮宇

更多相關內容：

鼻咽癌｜從小愛吃1類食物 醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍

甲醛中毒｜新屋入伙一年夫婦疑甲醛中毒 35歲丈夫確診鼻咽癌太太流產1原因中毒較輕

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5