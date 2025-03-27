腦退化｜10萬港人有腦退化症　留意說話5大徵兆　醫生教1招看端倪

【阿茲海默症／失智症／語言模式】阿茲海默症的先兆可能就藏在日常對話中！有最新研究發現，患者在出現明顯記憶衰退前2至3年會先出現5大異常語言模式，醫生教1招細心觀察看出失智前兆。

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台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出阿茲海默症是一種神經退化疾病，常見於長者身上。因早期症狀不明顯，患者通常在確診是已經錯失黃金治療期。過往有美國神經學期刊研究發現，語言障礙比記憶問題平均早2-3年出現，換言之，阿茲海默症其實有跡可尋。黃軒續指，大腦語言網絡涉及顳葉、額葉、海馬迴等多個關鍵區域，而阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，直接影響詞彙提取與語意處理能力。以下5大異常語言模式，可能就是失智症的預兆：

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詞窮現象

患者通常會用模糊詞替代具體名稱，如「下雨用的東西」代替「雨傘」，或是想不起物件的名稱，常以「那個東西」表達。有研究指出，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索能力，患者每分鐘能說出的名詞會比健康者少40％。

分類錯亂

患者在言談間會混淆物品的屬性，如將「智慧型手機」稱為「小電視」、把「蘋果」說成「橘子」。這是因為患者大腦中負責分類的角回區域活化程度顯著降低，導致詞不達意。

敘事簡化

由於患者的額葉功能退化導致語言組織能力下降，慢慢失去描述事件細節的能力。患者會出現過度使用連接詞的現象，如連續使用「然後」或「後來」的頻率比常人高3倍，且敘事過程中欠缺細節描述。黃軒指出，語言組織能力減弱可從日常3分鐘對話看出來，如 每句話少於7字且缺乏形容詞 ，很有可能是腦退化的前兆。

逃避指令

每當問起如何使用某些機器或是物件的操作步驟時，患者通常會有意轉移話題，借意推搪避而不答，如以「機器太複雜」作為藉口。黃軒指出，這是一種反映執行功能障礙的症狀，因大腦無法規劃多步驟任務。有臨床研究發現，此現象與前扣帶皮層萎縮密切相關。

專業詞彙流失

患者會說不出一些專有名詞，尤其是屬於他們專業的專用名詞或詞語，如廚師以「用熱水弄熟」表示「汆燙」等。即使患者日常對答如流，這屬於語意型失智症特徵。

黃軒提醒，上述的語言異常需 持續6個月以上 方可作準，如家中長者只是偶爾或單次口誤，有可能只是大意或因正常老化變得善忘。年紀輕卻出現上述異常情況亦無須過分擔心，有可能是壓力過大導致焦慮，或環境因素導致一時驚慌失措。

腦退化｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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腦退化｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

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