心臟病｜28歲女疑飲太多能量飲品猝死　醫生拆解5大非典型突發心臟病症狀

【心臟病／能量飲品／猝死】能量飲品攝取過量恐誘致命危機？美國一名熱愛健身的28歲女子，疑因過量攝取能量飲料或咖啡因，誘發突發心臟病猝逝。本港急症科專科醫生林俊華指出，攝取咖啡因過量確實可誘發心臟病，其中焦慮或抑鬱病人飲用更有可能會造成症狀加劇，呼籲大眾應注意安全攝取量上限，或以其他天然或安全食物取代。

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心臟病｜28歲健身女突心臟病猝逝 料能量飲料攝取過量肇禍

美國佛州28歲女教師平日熱愛運動、飲食健康，惟早前突發心臟病猝逝，其母日前悲痛透露，愛女生前每日攝取3杯能量飲料，健身前亦會服用咖啡因補充品，加上她亦長期受焦慮症困擾，醫生曾推測與過量攝取能量飲料或咖啡因相關，相信因此成為致命主因。

此外，2018年澳洲21歲音樂Lachlan Foote因蛋白奶昔添加咖啡因粉中毒身亡、2023年美國20歲女子Jazmin Garza健身前飲用能量飲料後心跳驟停、險些喪命，令能量飲料引發的健康危機開始備受關注。

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心臟病｜能量飲品恐增心臟病風險 1原因較咖啡因風更高危

林俊華醫生接受TOPick訪問題指出，能量飲品與突發性心臟病是有關聯的，攝取咖啡因過量可誘發心臟病，例如心律不正，長QT症候群病人恐有心律不正、心室顫動等情況，過量咖啡因可引發冠狀動脈痙攣，引發心肌梗塞，另外可引致血壓急升，誘發心肌缺氧。

能量飲品比咖啡危險情況更高，因為能量飲料成份通常含有牛磺酸，混合咖啡因，造成協同刺激作用，另外能量飲品一般高糖分，鉀質過低會影響電解質平衡，引致血液內鉀質過低, 容易誘發心律不正。有研究指單次飲用一公升能量飲料，已可引發急性心臟事件。

心臟病｜情緒病病人不宜飲用 醫生：過量攝取恐加劇病情

雖然身體健康人士飲用能量飲品，應該不會出現焦慮或抑鬱症狀，惟林俊華醫生表示，焦慮或抑鬱病人飲用後，則容易加劇症狀並引發成癮因素，其中影響分為生理及心理兩大層面：

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心臟病｜1.生理層面

焦慮症患者使用咖啡因恐影響生理，患者本身交感神經活躍，咖啡因會影響本身已失衡的自律神經症狀加劇，出現手震、心跳加快及盜汗等。咖啡因亦會引發身體兒茶酚胺（catecholamine）濃度上升，引發腎上腺素上升，導致心跳加速、血壓上升，繼而加重心理負荷。

心臟病｜2.心理層面

心理方面，咖啡因亦會影響腦部神經、加劇恐慌症狀，藥物交叉作用下亦可能會減低患者服用的焦慮症藥物，例如鎮靜劑的功效，導致醫生需要增加藥物份量，減低病人焦慮症狀，令其藥物上癮風險上升。因此醫生並不建議焦慮症患者使用咖啡因，就算使用亦建議份量少於100毫克，即約1杯淡咖啡用量，避免症狀加劇。

心臟病｜能量飲品無助運動發揮？醫生盤點多款健康食物取替

林俊華醫生續指，目前並沒有研究證據顯示，健身人士飲用能量飲品，可有助身體能量發揮，而健身前飲用能量飲品亦可能會造成部分問題，飲品中咖啡因具有利尿作用，可能會加劇運動的脫水情況；另外通常能量飲品含有極高糖分，容易引發運動後血糖波動，增強疲勞感覺。

想要補充運動能量或體能，建議可選用純電解質飲品，含鈉、鉀或鎂飲品可預防肌肉痙攣或抽筋，亦建議可飲用椰子水、無糖飲料等飲品；天然食物方面，可食用含豐富鉀及碳水化合物的香蕉；而堅果亦含有豐富鎂及健康脂肪，同樣建議可食用。健身人士想運動後補充營養，可選用蛋白質、複合碳水化合物，例如薯仔、乳清蛋白等，不要單靠能量飲料。

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心臟病｜醫生拆解咖啡因安全攝取量上限

至於咖啡因安全攝取量上限，林俊華醫生表示，以一名健康成年人為例，每日攝取咖啡因含量於400毫克或以下，以咖啡為例，普通淡咖啡每杯大約含有100毫克咖啡因、濃咖啡則每杯大約含200毫克咖啡因；另外能量飲料Red Bull每罐250毫升，咖啡因含量約80毫克；Monster每罐500毫升，咖啡因含量約160毫克；可樂每罐330毫升，咖啡因含量約34毫克。

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雖然飲用咖啡因，飲咖啡、能量飲料或汽水，可能需要幾十至過百杯才會過量或致命，但林俊華醫生強調指，患有心血管疾病、青少年、孕婦等族群，應盡量避免咖啡因及能量飲料；另外，市面上所販售的咖啡因藥丸及藥粉，咖啡因含量可以極高，每粒或每茶匙可達3至4克，而10克咖啡因其實已足以致命，以這個分量而言，則較易發生咖啡因中毒。

心臟病｜突發性心臟病關鍵+非典型症狀

攝取咖啡因過量恐增心臟病風險，林俊華醫生為大家拆解4大突發性心臟病關鍵症狀，以及5大非典型症狀：

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心臟病｜突發性心臟病黃金急救4步驟

林俊華醫生強調，危險心率不正情況，例如心室顫動，患者更可突然出現不醒人事、心跳停頓情況，此時身邊人建議可嘗試以下黃金急救4步驟，為患者增取生還機會：

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