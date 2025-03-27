  • 26°C
香港時間：2025327日 (四) 20:48

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

餐廳優惠｜辣蟹莊推大胃王挑戰優惠　食滿10隻蟹全單免費挑戰味蕾極限

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

老字號辣蟹莊推出大胃王挑戰優惠，食滿10隻蟹全單免費挑戰味蕾極限。

【辣蟹莊/餐廳情報】香港老字號辣蟹莊以避風塘辣蟹聞名，搬遷至觀塘新店後推出震撼優惠——「吃10隻蟹全單免費」挑戰！即日起至4月20日，食客可逐隻解鎖折扣，第10隻直接免單，還能一次過試齊10種烹調手法，嗜蟹之人必衝！

最新影片︰

TOPick一分鐘
SEN學童｜小朋友無記性又唔專心？　專家教4招助ADHD提升專注力

辣蟹莊優惠｜大胃王挑戰優惠

擁逾20年歷史的老字號辣蟹莊，近日搬遷至觀塘新店，除了提供海鮮粵菜，更特設手工點心工房，做出酒店級足料點心。新張誌慶，辣蟹莊特意推出吃10蟹免費食大挑戰，逐隻給折扣，第1隻九折、第2隻八折，如此類推，吃到第10隻免費請你食！

挑戰期為2025年3月20日至4月20日，客人只要以電話號碼登記即可參加挑戰，從第1隻蟹已獲9折，吃第2隻便減至8折，第3隻則為7折，如此類推，吃到第9隻1折，第10隻便免費請你食！而且不限烹調方法，可以試齊10款蟹，甚至鍾情避風塘炒辣蟹，食足10隻也可。當然一大班嗜蟹之人聚首一堂，一次過點齊10款蟹，也可即場獲得全部折扣！

點擊圖片放大
+9
+8

辣蟹莊優惠｜招牌避風塘炒大肉蟹

辣蟹莊更全港首創提供10款蟹之烹調方法供食家選擇，除廿多年招牌作避風塘炒大肉蟹及薑蔥炒大肉蟹兩款外，還有黑白胡椒大肉蟹、星馬酸辣肉蟹、乾燒粉絲肉蟹煲、花雕香檸話梅醉蟹 、清蒸大肉蟹、黃金沙炒大肉蟹、雞油花雕蒸肉蟹及大肉蟹蒸肉餅等，讓嗜蟹之人也可嚐到不同層次之靚蟹滋味。

屹立香港20多年老字號的辣蟹莊，堅持用最傳統的風味煮製避風塘辣蟹。除了蟹膳外，我們亦供應各種各類生猛海鮮菜式，無論是南非鮑魚、筍殼魚、澳洲龍蝦，或是巨型蟶子皇、瀨尿蝦或九肚魚等等，更備有雅緻廳房，滿足饕客們舉行各種宴會、品酒飯局或小型聚餐的需求。此外我們更自備點心工房，人手製作精緻午市點心，為大家帶來出色的經典粵菜及美點。

觀塘駿業街58號電訊數碼大樓1樓
訂座及查詢：3615 1107
營業時間：11am-11pm

點擊圖片放大
+6
+5

老字號辣蟹莊｜抵食海鮮孖寶餐

開業優惠推出超抵的嘆蟹孖寶餐，客人可吃到一隻蟹外，更可8選1揀多款海鮮，一蟹一海鮮兩個美饌都只係$398起，蟹同樣可以從10種煮法自由選，另一海鮮無論揀豉椒炒蟶子皇，或者上湯澳洲龍蝦，都一樣勁抵食。

老字號辣蟹莊｜酒店級點心  下午茶半價

辣蟹莊的新店堅持設點心工房，希望客人吃到工房鮮製的美點，而非工場粗制濫造的質素。嘆蟹孖寶套餐（$398起）：1蟹＋1海鮮（龍蝦/蟶子皇等），蟹肉自由配搭10種煮法。下午茶點心半價：每日14:15-16:30，手工製酒店級點心，如黑松露蝦餃、流心奶黃包等。

更多相關內容︰

飲食情報｜明閣灣仔潮上潮強強聯手 推限時3晚粵韻潮風四手晚宴

靚媽精明眼︱食燒肉玩遊戲贏走$2000現金券　仲有可口可樂®Foodmarks主題店餐具燒烤機豐富禮物！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

Donki壽司｜Donki鮮選壽司放題突改限量供應　開店2小時已額滿網民鬧爆：想做放題又怕蝕
今日 13:51
Donki壽司｜Donki鮮選壽司放題突改限量供應　開店2小時已額滿網民鬧爆：想做放題又怕蝕
飲食情報｜明閣灣仔潮上潮強強聯手 推限時3晚粵韻潮風四手晚宴
16:19 2025/03/25
飲食情報｜明閣灣仔潮上潮強強聯手 推限時3晚粵韻潮風四手晚宴
靚媽精明眼︱食燒肉玩遊戲贏走$2000現金券　仲有可口可樂®Foodmarks主題店餐具燒烤機豐富禮物！
16:30 2025/03/24
靚媽精明眼︱食燒肉玩遊戲贏走$2000現金券　仲有可口可樂®Foodmarks主題店餐具燒烤機豐富禮物！
旅遊直擊｜香港快運ｘ譚仔三哥空中盛宴　上機試食全「辛」麻辣湯味杯麵
16:54 2025/03/24
旅遊直擊｜香港快運ｘ譚仔三哥空中盛宴　上機試食全「辛」麻辣湯味杯麵
周末好去處｜AIRSIDE舉行「春日美食祭」 必試爆紅玫瑰雞翼＋炸魚無薯條
12:25 2025/03/22
周末好去處｜AIRSIDE舉行「春日美食祭」 必試爆紅玫瑰雞翼＋炸魚無薯條
親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品
14:13 2025/03/21
親子好去處｜黑白奶茶一連10日免費派奶茶　藝術展設6大打卡區+送紀念品

你可能感興趣

Donki壽司｜Donki鮮選壽司放題突改限量供應　開店2小時已額滿網民鬧爆：想做放題又怕蝕
今日 13:51
Donki壽司｜Donki鮮選壽司放題突改限量供應　開店2小時已額滿網民鬧爆：想做放題又怕蝕
飲食情報｜明閣灣仔潮上潮強強聯手 推限時3晚粵韻潮風四手晚宴
16:19 2025/03/25
飲食情報｜明閣灣仔潮上潮強強聯手 推限時3晚粵韻潮風四手晚宴
靚媽精明眼︱食燒肉玩遊戲贏走$2000現金券　仲有可口可樂®Foodmarks主題店餐具燒烤機豐富禮物！
16:30 2025/03/24
靚媽精明眼︱食燒肉玩遊戲贏走$2000現金券　仲有可口可樂®Foodmarks主題店餐具燒烤機豐富禮物！
餐廳情報 美食 海鮮 觀塘 香港 著數優惠 下午茶 點心

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋