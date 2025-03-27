餐廳優惠｜辣蟹莊推大胃王挑戰優惠　食滿10隻蟹全單免費挑戰味蕾極限

▲ 老字號辣蟹莊推出大胃王挑戰優惠，食滿10隻蟹全單免費挑戰味蕾極限。

【辣蟹莊/餐廳情報】香港老字號辣蟹莊以避風塘辣蟹聞名，搬遷至觀塘新店後推出震撼優惠——「吃10隻蟹全單免費」挑戰！即日起至4月20日，食客可逐隻解鎖折扣，第10隻直接免單，還能一次過試齊10種烹調手法，嗜蟹之人必衝！

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辣蟹莊優惠｜大胃王挑戰優惠

擁逾20年歷史的老字號辣蟹莊，近日搬遷至觀塘新店，除了提供海鮮粵菜，更特設手工點心工房，做出酒店級足料點心。新張誌慶，辣蟹莊特意推出吃10蟹免費食大挑戰，逐隻給折扣，第1隻九折、第2隻八折，如此類推，吃到第10隻免費請你食！

挑戰期為2025年3月20日至4月20日，客人只要以電話號碼登記即可參加挑戰，從第1隻蟹已獲9折，吃第2隻便減至8折，第3隻則為7折，如此類推，吃到第9隻1折，第10隻便免費請你食！而且不限烹調方法，可以試齊10款蟹，甚至鍾情避風塘炒辣蟹，食足10隻也可。當然一大班嗜蟹之人聚首一堂，一次過點齊10款蟹，也可即場獲得全部折扣！

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辣蟹莊優惠｜招牌避風塘炒大肉蟹

辣蟹莊更全港首創提供10款蟹之烹調方法供食家選擇，除廿多年招牌作避風塘炒大肉蟹及薑蔥炒大肉蟹兩款外，還有黑白胡椒大肉蟹、星馬酸辣肉蟹、乾燒粉絲肉蟹煲、花雕香檸話梅醉蟹 、清蒸大肉蟹、黃金沙炒大肉蟹、雞油花雕蒸肉蟹及大肉蟹蒸肉餅等，讓嗜蟹之人也可嚐到不同層次之靚蟹滋味。

屹立香港20多年老字號的辣蟹莊，堅持用最傳統的風味煮製避風塘辣蟹。除了蟹膳外，我們亦供應各種各類生猛海鮮菜式，無論是南非鮑魚、筍殼魚、澳洲龍蝦，或是巨型蟶子皇、瀨尿蝦或九肚魚等等，更備有雅緻廳房，滿足饕客們舉行各種宴會、品酒飯局或小型聚餐的需求。此外我們更自備點心工房，人手製作精緻午市點心，為大家帶來出色的經典粵菜及美點。

觀塘駿業街58號電訊數碼大樓1樓

訂座及查詢：3615 1107

營業時間：11am-11pm

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老字號辣蟹莊｜抵食海鮮孖寶餐

開業優惠推出超抵的嘆蟹孖寶餐，客人可吃到一隻蟹外，更可8選1揀多款海鮮，一蟹一海鮮兩個美饌都只係$398起，蟹同樣可以從10種煮法自由選，另一海鮮無論揀豉椒炒蟶子皇，或者上湯澳洲龍蝦，都一樣勁抵食。

老字號辣蟹莊｜酒店級點心 下午茶半價

辣蟹莊的新店堅持設點心工房，希望客人吃到工房鮮製的美點，而非工場粗制濫造的質素。嘆蟹孖寶套餐（$398起）：1蟹＋1海鮮（龍蝦/蟶子皇等），蟹肉自由配搭10種煮法。下午茶點心半價：每日14:15-16:30，手工製酒店級點心，如黑松露蝦餃、流心奶黃包等。

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