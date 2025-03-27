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公立醫院｜新公院收費有細心考慮　病人轉藥叫醫生扔藥造成浪費

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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(資料圖片)

公立醫院明年元旦實施新收費安排，藥物價錢從每16星期15元，調高至每4星期20元。於電台節目中，有是長期病患者的聽眾關注醫療開支大增。醫管局行政總裁高拔陛表示，調整收費已細心考慮，強調會有豁免機制，並會向市民加強作解說。

以往普通科門診、以及專科門診的資助率維持於88%至93%不等，最新則降至普通科門診及家庭醫學門診7成、專科門診7成半。另外專科門診藥費大幅調高，由每16星期15元，調高至每4星期20元。

對於外界關注門診診金及藥價加幅，高拔陞稱，目前一蚊一個星期(按16個星期收15元)「平得好緊要」，提到過往自己應診時，由於成本低及病人怕不同藥物造成混亂，轉藥時不時向醫生提出「幫我將藥換哂佢」，對白十分常見。他強調會設豁免機制，實行新收費前會會逐步向市民多解說，及進行資訊科技系統調節。少數病人有非經濟情況，會作人性化考慮。

不少議員希望於急症室加價同時，提供夜診的替代選擇。當局被問及73間普通科門診，僅3成提供夜診，名額及時間上有否擴闊空間。高拔陸指每一年均會增加門診量，但目前而言（是否再增加門診）難以一概而論。

另外，醫生流失率為5%，較去年同期減少0.4個百分點，共聘請731名全職醫生，淨增長近400名醫生。護士流失率為7.2%，較去年同期減少1.4個百分點，會陸續向護士管理局提交95名非本地護士的註冊申請。

對於外界有傳言多個聯網減少兼職有薪實習護士、以及兼職護士，甚至兼職醫生，高拔陞稱會兼職護士十分重要，會繼續補充人手，「個別部門會睇返需要，有時多咗人唔使兼職都合理」。

醫管局‎ 長期病 公立醫院

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