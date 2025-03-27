高官訪京︱林定國︰普通法制度有無可比擬優勢　需著力將兩地制度差異轉化為制度之利

▲ 林定國今日出席「人民法院涉外涉港澳系列專題講座」。(林定國fb圖片)

正在北京訪問的律政司司長林定國指，香港普通法制度具有無可比擬優勢，特點包括「國際化」、「高水平」及「信譽好」，將兩地之間的制度差異轉化為「制度之利」，是港法律界在服務國家發展中需著力的重點之一。

林定國指，在北京與包括最高人民法院及最高人民檢察院在內的機關交流，今日出席「人民法院涉外涉港澳系列專題講座」第一講，與線上線下逾百位涉港澳司法事務的法官及實務人員在最高人民法院交流會面。他說，在分享中提到了香港普通法制度與內地法律制度的差異，包括司法審訊模式、法律原則的確定方式，以及法律解釋權的歸屬。

他指，

根據「一國兩制」的原則，香港普通法制度具有無可比擬的優勢，特點包括「國際化」、「高水平」及「信譽好」。如何充分利用這些特點，並將兩地之間的制度差異轉化為「制度之利」，不僅是貫徹落實「一國兩制」的關鍵，也是香港法律界在服務國家發展中需著力的重點之一。

他列舉七大方向，說明香港如何透過發揮普通法制度優勢服務國家發展。第一，透過內地與香港民商事司法協助安排，銜接兩種法律制度，第二，透過「港資港法」及「港資港仲裁」，為兩地民商事案件提供更多選擇。第三，透過粵港澳大灣區律師、特邀調解組織以及調解員，助力大灣區法治發展。第四，通過香港國際法律人才培訓學院，為國家培養涉外法律人才。

第五，建立與中央及地方有關部門的合作機制，透過建立恆常化對接平台、簽署合作協議等深化交流。第六，積極參與國際事務，例如與外國就司法互助關係作出適當安排，以及通過即將在香港成立的國際調解院總部，助力國家涉外法治發展。第七，吸引更多國際法律組織落戶，打造香港國際法律樞紐地位。