  • 25°C
香港時間：2025327日 (四) 22:24

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高官訪京︱林定國︰普通法制度有無可比擬優勢　需著力將兩地制度差異轉化為制度之利

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林定國今日出席「人民法院涉外涉港澳系列專題講座」。(林定國fb圖片)

正在北京訪問的律政司司長林定國指，香港普通法制度具有無可比擬優勢，特點包括「國際化」、「高水平」及「信譽好」，將兩地之間的制度差異轉化為「制度之利」，是港法律界在服務國家發展中需著力的重點之一。

林定國指，在北京與包括最高人民法院及最高人民檢察院在內的機關交流，今日出席「人民法院涉外涉港澳系列專題講座」第一講，與線上線下逾百位涉港澳司法事務的法官及實務人員在最高人民法院交流會面。他說，在分享中提到了香港普通法制度與內地法律制度的差異，包括司法審訊模式、法律原則的確定方式，以及法律解釋權的歸屬。

他指，

根據「一國兩制」的原則，香港普通法制度具有無可比擬的優勢，特點包括「國際化」、「高水平」及「信譽好」。如何充分利用這些特點，並將兩地之間的制度差異轉化為「制度之利」，不僅是貫徹落實「一國兩制」的關鍵，也是香港法律界在服務國家發展中需著力的重點之一。

他列舉七大方向，說明香港如何透過發揮普通法制度優勢服務國家發展。第一，透過內地與香港民商事司法協助安排，銜接兩種法律制度，第二，透過「港資港法」及「港資港仲裁」，為兩地民商事案件提供更多選擇。第三，透過粵港澳大灣區律師、特邀調解組織以及調解員，助力大灣區法治發展。第四，通過香港國際法律人才培訓學院，為國家培養涉外法律人才。

第五，建立與中央及地方有關部門的合作機制，透過建立恆常化對接平台、簽署合作協議等深化交流。第六，積極參與國際事務，例如與外國就司法互助關係作出適當安排，以及通過即將在香港成立的國際調解院總部，助力國家涉外法治發展。第七，吸引更多國際法律組織落戶，打造香港國際法律樞紐地位。

相關文章

金融發展｜編制《香港資本市場發展白皮書》　中聯辦祁斌：港府已成立專項工作組
今日 18:18
金融發展｜編制《香港資本市場發展白皮書》　中聯辦祁斌：港府已成立專項工作組
立法會爆罕見爭議｜張宇人稱遭「騎劫」、朱國強說無矛盾　梁君彥謝偉俊辯議規誰是誰非？
今日 17:06
立法會爆罕見爭議｜張宇人稱遭「騎劫」、朱國強說無矛盾　梁君彥謝偉俊辯議規誰是誰非？
博鰲亞洲論壇︱李家超︰會加強與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展之路
今日 18:00
博鰲亞洲論壇︱李家超︰會加強與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展之路

你可能感興趣

金融發展｜編制《香港資本市場發展白皮書》　中聯辦祁斌：港府已成立專項工作組
今日 18:18
金融發展｜編制《香港資本市場發展白皮書》　中聯辦祁斌：港府已成立專項工作組
立法會爆罕見爭議｜張宇人稱遭「騎劫」、朱國強說無矛盾　梁君彥謝偉俊辯議規誰是誰非？
今日 17:06
立法會爆罕見爭議｜張宇人稱遭「騎劫」、朱國強說無矛盾　梁君彥謝偉俊辯議規誰是誰非？
博鰲亞洲論壇︱李家超︰會加強與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展之路
今日 18:00
博鰲亞洲論壇︱李家超︰會加強與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展之路
林定國 律政司 國際法 香港 北京 普通法 最高人民法院 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋