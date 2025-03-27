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財赤｜范鴻齡：醫管局需全面檢討節流　採購如買餸買衫要「吱水份」

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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醫管局主席范鴻齡表示，需要節省開支。(資料圖片)

財政預算案中醫療開支仍然正增長，醫管局更成為「千億開支王國」，但於人口老化背景下，整體開支較往年增長減少2%。醫管局主席范鴻齡表示，要全面檢討節流，指「最沒有痛苦節流是消除浪費」，指每減少一億使用，已可以聘請多100名新醫生。

范鴻齡指，運用至少3個手段提升生產力及效率，其中希望前線可以做少些行政工作，「睇多些病人，做多些手術」，從而提升效率。他提到，需要運用科技，例如使用人工智能進行造影服務、機械臂手術，以及提升「HA GO」手機應用程式。

他亦表示，醫管局花費公帑達一千億，需要於採購及簡化程序上著手，要「應使即使、應慳則慳」。他表示，每慳到0.1%開支已經是一億，以1百萬可以請到100個新醫生，「最沒有痛苦節流是消除浪費，會做多些功夫，例如減少配藥。」

被問及是否可以達到慳整體開支百分之2的目標，他指逐個採購程序看可以「吱水份」，指「淨係採購，我地一年買好多野加嘛，藥呀、器械呀、買餸呀、日日都買餸呀、衫呀文具呀」，不過由於開支基數大，所需慳的錢亦不少。

 

 

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