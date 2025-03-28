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啟德七欖‧持續更新｜南北看台氣氛熱烈　主場館的士落客區啟用大致順暢

港聞

撰文： 吳穎嵛、王詩穎

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 剛剛

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港國際七人欖球賽在啟德體育園主場館舉行。

【啟德七欖2025 / 啟德體育園 / 天文台】啟德體育園主場館七人欖球賽，今日至周日（28至30日）舉行，本報將為大家報道活動焦點。女子組港隊將於傍晚6時22分對哈蕯克，之後是開幕典禮，緊接着是7時07分，男子組港隊將會對戰中國隊。

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【16:00】下午球迷主要坐在南北兩區，其中南看台有玻璃幕牆，以大球場傳統來說是氣氛最熱烈的地點，球迷亦十分興奮。

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▼下午近4時主場館外的交通大致暢順▼

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【15:45】今次首次啟用主場館的士落客區，下午三時多記者在現場觀察，的士魚貫駛入，只消數分鐘已可落客，過程順利流暢，未見的士塞車排隊的情況，而乘客一下車已經可以進入安檢區。

記者向數名的士司機了解，他們異口同聲表示不知道這裏是一個落客區而不准上客，有人指不知道這個落客點，只是跟隨車群到來。

現場英文則顯示「DROP OFF」，後邊部份的「PICK UP」則用膠布遮蓋上，不過，中文指示牌顯示為「上落客區」，沒有文字遮蓋。有司機嘗試停下等客，他稱不知道這裏是一個純落客區，並指着中文指示牌，之後他隨即把車駛走。

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【15:30】宋王臺道的士上落客區及巴士站，下午人流不多，只有零星的士乘客在該區落客，有巴士公司職員在場調整及貼出特別巴士路線告示。

宋皇臺道上落客區將增設10條特別巴士路線，每輛巴士可容納約100名乘客。其中城巴開辦由啟德體育園直達尖沙咀的特別路線SP2A，以及直達中環的特別路線SP10；SP2、SP9及SP11號線將繼續提供服務。

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▼下午3時半球迷村頗為熱鬧▼

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【15:30】啟德主場館坐了約4成觀眾，較中午約兩成明顯多人，當中有不少是學生，亦有來自世界各地的旅客。

▼下午2時45分，球迷村情況▼

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【14:45】午飯時間過後開始多人入場，不少是學生，主場館內的亞洲最長酒吧亦開始多人。

觀眾最主要坐在2樓以下，最高層「山頂位」未見有太多觀眾。縱觀入場人士，大約一半為外籍遊客。場內冷氣充足，多個小食攤位出現排隊人龍。有啤酒女郎售賣一大壺啤酒，售價290元。

入場人士可以到場館附近的東營參加球迷村活動，場內環境寬敞，設有不少遊戲攤位和帳篷，現場播放流行音樂，觀眾可在此休息。入口附近有攤檔售賣官方紀念產品，港隊球衣一件售賣750元，紀念T恤就售280元。

▼下午約2時45分，開始多人入場，酒吧亦不有少人幫趁▼

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▼啟德帝盛酒店亦舉辦美食酒吧活動▼

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【14:00】主場館附近的酒店舉辦戶外美酒美食村，約有10個攤檔售賣啤酒和小食，並設有座位方便休息。

【13:30】場館外「美食海灣」一連6個周末舉辦「戶外美食市集」，有檔主期望七欖期間生意增長5成。有外籍遊客則指，期待到主場館內全亞洲最長的酒吧參觀。

意式雪糕店負責人梁先生預計意式雪糕應會甚受歡迎，並推出近期大熱的「杜拜朱古力」口味。熱狗店負責人黄小姐指，外國遊客一般喜歡飲手工啤，配上熱狗應該頗受歡迎。

啟德七欖｜一連三日啟德主場館開鑼　美食市集檔冀生意增長5成

▼啟德七欖場外美食海灣中午情況▼

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【13:30】中午過後，不少外籍旅客經港鐵前往啟德主場館，他們身穿球衣支持心愛的球隊，部份人戴上帽子盛裝打扮。

體育園西橋附近有一群學生等候進行安檢入場，他們參加賽馬會七人欖球學校導賞團，現場所見，最少有10間學校，包括中小學生。啟德主場館入口外加設雨遮架，供市民放置。

雖然時間尚早，場內仍有不少空間，但球迷氣氛已經頗為熱烈。

▼下午1時半場內情況▼

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【12:30】文化體育及旅遊局局長羅淑佩到場視察，表示早上人數不多但氣氛不錯，她很期待七欖賽事，相信稍後有更多人入場。

啟德體育園總監鄧竟成表示，早上情況暢順，沿途有很多指示牌，就算是第一次來的外國客亦能夠輕鬆進場。

【10:53】第二場女子組澳洲對西班牙，吊索攝影機懷疑故障需要拆走，令下午場比賽稍為延誤。

▼中午場外安檢情況▼

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【10:30】首日比賽開始，為女子組日本對加拿大。早上觀眾不多，至中午約坐滿兩成座位。

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