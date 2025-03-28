啟德七欖‧持續更新｜港隊男女子旗開得勝　預約及一般的士混雜乘客大排長龍

▲ 香港國際七人欖球賽在啟德體育園主場館舉行。

【啟德七欖2025 / 啟德體育園 / 天文台】啟德體育園主場館七人欖球賽，今日至周日（28至30日）舉行。女子港隊首場以29比14勝哈薩克，而男子港隊則以31比7勝中國國家隊。

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【21:53】大會公布首日有33,735人次入場。

【21:00】晚上近9時，港鐵宋皇臺站人流正常，啟德站亦有港鐵職員維持秩序。不過在宋皇臺道的士上落客區，預約及一般的士停靠同一位置，令的士站大排長龍。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18 d23 ▲ 晚上近9時，觀眾離場情況。（曾耀輝攝）

【20:50】入夜後，球迷村仍有不少觀眾聚集。村內有商店售賣比賽球衣及紀念品，又有樂隊現場表演、攤位遊戲等。

播道小學的學生參加賽馬會七人欖球導賞團，小五的Ainslie指現場氣氛好，在球迷村玩了跳彈床、考反應的按燈遊戲等，「全部都好好玩」。

小四的Charlie則指，首次觀看欖球比賽，場館「好靚、超好」，看到港隊大勝感到開心，期待下年可以再來。

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【20:30】雖然主場館內仍有比賽，但晚飯時間觀眾陸續離開，場外交通順暢。

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【19:55】晚飯時間，有不少觀眾離開主場館，亦有小量觀眾進場，主要通道未見混亂，而場內繼續氣氛高漲。

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【19:26】男子組港隊對中國，港隊以31比7勝出。

▼港隊旗開得勝精彩時刻▼

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【19:10】羅淑佩在社交網站表示，新場館不論座位、空調均十分舒適，飲品食物選擇更多，燈光、氣氛也非常亮麗熾熱。她說，作為看了十多年七欖的球迷，覺得新體驗相當不俗。

她指姚錦成亦對球場反應正面，更多番表示「技癢」。

【18:42】主辦方下午6時42分舉行開幕禮，安排舞獅表演，及激光投影表演，展示天星小輪、電車等香港元素圖案及經典的賽事場景。旅發局亦請來韓國棒球啦啦隊「起亞虎啦啦隊」助陣，場內氣氛熱烈。

▼即睇開幕禮精彩表演▼

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【18:40】港隊於下午六時多出場，香港女子隊迎戰哈薩克。他們出場時全場歡呼，場內不少港人手持香港區旗，每當港隊奪得分數，場內都高呼拍手。

最初哈薩克以5比0領先，及後港隊連追，以12分反超前，並以12比7完結上半場。最終港隊以29比14勝出首仗。

再度出戰香港七欖的莊嘉欣大讚草地質素更勝大球場，又指港隊目標是三戰全勝。

【18:15】受冷鋒影響，香港開始落雨，但仍有不少球迷冒雨進場，有市民準備了雨衣。

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【18:00】遊客整體反應不俗，認為場館大且新。

來自英國的大學生Dominic 專程來港看七欖，他表示賽事世界知名，一直以來都很想欣賞賽事，這是他第一次來香港欣賞七人欖球賽。他認為啟德主場館較國外其他場館優勝，因場地更摩登，又設於室內，有很多餐飲設施。而比賽更勝他預期，因活動很有趣，下年會再次到來。

英國遊客Sam在新加坡工作，他笑指打扮靈感來源自滯留太空的美國太空人。他是七欖忠實支持者，最少參與了10場七欖，因七欖屬世界賽事而再次來港。對比大球場，他認為主場館更好，場地更大，有更多設施，更開揚，比較下他更喜歡新場館。他下榻住在灣仔的酒店，轉港鐵到啟德主場館，認為交通尚算方便。

不過，亦有球迷稱入場時禮外籍保安要求出示身份證。

▼球迷反應不俗▼

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【17:25】啟德體育園周邊商場人流不算多，零售館有穿着球衣的市民和學生經過。零售館有玩具店開幕，吸引市民排隊購買產品，但排隊人龍中未見到穿着球衣的七欖球迷。

▼啟德零售館下午5時半未見擠擁▼

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▼球場越夜越多人，氣氛熱烈▼

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【16:00】下午球迷主要坐在南北兩區，其中南看台有玻璃幕牆，以大球場傳統來說是氣氛最熱烈的地點，球迷亦十分興奮。

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▼下午近4時主場館外的交通大致暢順▼

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【15:45】今次首次啟用主場館的士落客區，下午三時多記者在現場觀察，的士魚貫駛入，只消數分鐘已可落客，過程順利流暢，未見的士塞車排隊的情況，而乘客一下車已經可以進入安檢區。

記者向數名的士司機了解，他們異口同聲表示不知道這裏是一個落客區而不准上客，有人指不知道這個落客點，只是跟隨車群到來。

現場英文則顯示「DROP OFF」，後邊部份的「PICK UP」則用膠布遮蓋上，不過，中文指示牌顯示為「上落客區」，沒有文字遮蓋。有司機嘗試停下等客，他稱不知道這裏是一個純落客區，並指着中文指示牌，之後他隨即把車駛走。

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【15:30】宋王臺道的士上落客區及巴士站，下午人流不多，只有零星的士乘客在該區落客，有巴士公司職員在場調整及貼出特別巴士路線告示。

宋皇臺道上落客區將增設10條特別巴士路線，每輛巴士可容納約100名乘客。其中城巴開辦由啟德體育園直達尖沙咀的特別路線SP2A，以及直達中環的特別路線SP10；SP2、SP9及SP11號線將繼續提供服務。

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▼下午3時半球迷村頗為熱鬧▼

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【15:30】啟德主場館坐了約4成觀眾，較中午約兩成明顯多人，當中有不少是學生，亦有來自世界各地的旅客。

▼下午2時45分，球迷村情況▼

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【14:45】午飯時間過後開始多人入場，不少是學生，主場館內的亞洲最長酒吧亦開始多人。

觀眾最主要坐在2樓以下，最高層「山頂位」未見有太多觀眾。縱觀入場人士，大約一半為外籍遊客。場內冷氣充足，多個小食攤位出現排隊人龍。有啤酒女郎售賣一大壺啤酒，售價290元。

入場人士可以到場館附近的東營參加球迷村活動，場內環境寬敞，設有不少遊戲攤位和帳篷，現場播放流行音樂，觀眾可在此休息。入口附近有攤檔售賣官方紀念產品，港隊球衣一件售賣750元，紀念T恤就售280元。

▼下午約2時45分，開始多人入場，酒吧亦不有少人幫趁▼

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▼啟德帝盛酒店亦舉辦美食酒吧活動▼

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【14:00】主場館附近的酒店舉辦戶外美酒美食村，約有10個攤檔售賣啤酒和小食，並設有座位方便休息。

【13:30】場館外「美食海灣」一連6個周末舉辦「戶外美食市集」，有檔主期望七欖期間生意增長5成。有外籍遊客則指，期待到主場館內全亞洲最長的酒吧參觀。

意式雪糕店負責人梁先生預計意式雪糕應會甚受歡迎，並推出近期大熱的「杜拜朱古力」口味。熱狗店負責人黄小姐指，外國遊客一般喜歡飲手工啤，配上熱狗應該頗受歡迎。

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▼啟德七欖場外美食海灣中午情況▼

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【13:30】中午過後，不少外籍旅客經港鐵前往啟德主場館，他們身穿球衣支持心愛的球隊，部份人戴上帽子盛裝打扮。

體育園西橋附近有一群學生等候進行安檢入場，他們參加賽馬會七人欖球學校導賞團，現場所見，最少有10間學校，包括中小學生。啟德主場館入口外加設雨遮架，供市民放置。

雖然時間尚早，場內仍有不少空間，但球迷氣氛已經頗為熱烈。

▼下午1時半場內情況▼

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【12:30】文化體育及旅遊局局長羅淑佩到場視察，表示早上人數不多但氣氛不錯，她很期待七欖賽事，相信稍後有更多人入場。

啟德體育園總監鄧竟成表示，早上情況暢順，沿途有很多指示牌，就算是第一次來的外國客亦能夠輕鬆進場。

【10:53】第二場女子組澳洲對西班牙，吊索攝影機懷疑故障需要拆走，令下半場比賽稍為延誤。

▼中午場外安檢情況▼

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【10:30】首日比賽開始，為女子組日本對加拿大。早上觀眾不多，至中午約坐滿兩成座位。

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