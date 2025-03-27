兩會精神︱特首政策組、港澳研究會首度合辦研討會　邀重量級「智囊團」分析宏觀經濟和產業發展

▲ 全國港澳研究會和特首政策組在政府總部合辦全國「兩會」精神與「新時代香港融入國家發展大局」專題研討會。（政府新聞網圖片）

特首政策組和全國港澳研究會合辦全國兩會專題研討會，邀得重量級講者主講，即中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴、以及全國政協經濟委員會副主任尹豔林。他們分別就宏觀經濟和產業發展等方面作出分析。

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尹豔林曾任中財辦副主任

研討會共有近120名來自本地民間智庫、大學智庫、專業機構、商會、特首政策組專家組，以及全國港澳研究會副會長、理事及顧問等不同領域和界別的代表參加。

翻查資料，尹豔林早於2005年已在中央財經領導小組辦公室工作，2017至2023年更先後出任中央財經領導小組辦公室副主任、中央財經委員會辦公室副主任等職。中財辦是中共中央委員會負責統籌全國財經經濟決策的辦事機構，現時主任為國務院副總理何立峰。

王一鳴長期在國家發改委工作

至於王一鳴，則長期在國家發展和改革委員會工作，曾任國家發改委宏觀經濟研究院常務副院長、發改委副秘書長等職，主要從事發展戰略和規劃、宏觀經濟和政策等方面的研究。

有與會者形容，今次的研討會屬高層次，講者對國家經濟制定思路十分了解，相信對香港發展有很大的啟示。

尹豔林去年11月受訪時談到如何保持中國經濟向好態勢時稱，首要是盡快扭轉房地產市場預期；要加大支持性貨幣政策力度，促進物價回升；大規模擴大投資；刺激消費增長；進一步活躍資本市場。

王一鳴2月份曾發表文章「統籌好有效市場和有為政府的關係」，當中提到，處理好政府和市場關係，讓「看得見的手」和「看不見的手」協同發力，形成既「放得活」又「管得住」的經濟秩序。

特首政策組組長黃元山表示，特首政策組會繼續做好研究工作，並在過程中貫徹落實全國兩會精神，助力特區政府更好發揮「一國兩制」制度優勢、更大力度發揮好香港內聯外通的重要橋樑窗口作用，以及團結社會各界進一步全面深化改革。