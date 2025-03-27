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啟德體育園｜引入大型廢物分解系統　七欖期間首度投入運作

港聞

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啟德體育園透露，最近引進了首台大型廢物分解系統。（啟德體育園提供）

七欖比賽明日在啟德體育園舉行，每日有超過4萬人入場，預計會製造不少垃圾和廚餘。啟德體育園透露，最近引進了首台大型廢物分解系統，每年可將逾200噸的廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為堆肥，今屆七欖期間正式投入運作。

全新的微生物技術分解系統正式投入運作，處理活動期間收集的廚餘、紙杯及其他紙製容器，預計每日最多可處理近600公斤廢物，並轉化為有用的堆肥。這一全新的微生物分解系統將24小時運作，經過加熱、攪拌以及除臭除菌，有效將600公斤的廢物轉化為100公斤的堆肥，其餘部分則轉化為蒸氣排放，顯著減少活動期間產生的廢物。

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賽事期間，啟德主場館的33個餐飲設施將全面開放。啟德體育園行政總裁莊澤基表示，工作人員將把收集得來的廚餘、紙杯及其他紙製容器放入全新運行的分解系統，希望在確保大家能盡情享受全新的七欖熱烈氣氛的同時，積極減少場內的廢物及廚餘。

綠係地球陳永傑則表示，新設備每日可處理600公斤垃圾，但每隻紙杯重量約5克，假設5萬人入場每人用兩隻紙杯，重量已有500公斤，計及廚餘、紙餐具等應該「食唔晒」，指設備的確有些幫助，但不應視為靈丹妙藥。

陳永傑強調新設備是好事，但末端處理未能解決所有問題，真正減廢還是要從源頭做起。

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