  • 26°C
香港時間：2025328日 (五) 00:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德七欖｜開鑼前夕酒店入住逾8成　部分加價400元

港聞

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德七欖明開鑼，酒店業透露多個傳統旅遊旺區一帶入住率達8至9成。（資料圖片）

啟德七欖明日開鑼，酒店業透露多個傳統旅遊旺區一帶入住率達8至9成，本報發現不同地點和價位的酒店都有加價，加幅達300至400元，議員估計房價上升與需求有關。酒吧業界料七欖帶來約2,000萬元額外收益。

外地客鍾情港島區　較熟悉環境

一連三日的七欖比賽明日於啟德主場館開打，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，多個傳統旅遊旺區包括啟德園區一帶入住率達8至9成，其他多區如九龍灣至觀塘，就仍有足夠酒店房間供旅客選擇。他指，比較多旅客，尤其是海外旅客預訂了港島區的酒店，相信他們比較熟悉當區環境。

本報比較上周三與昨日的酒店房價，發現不同地點和價位的酒店都有加價，加幅達300至400元，部分房型已不再提供。以提供七欖主題活動，邀請了欖球頻道主持辦見面會的港島酒店為例，最便宜的房價加約300元一晚，其中定價較高，屬於套房和家庭房兩款房型未能選擇。至於主場館旁的酒店，最便宜的房間要價2,612元，較上周所見減400元，但仍較下個周末的2,151元多18%。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，酒店加價按市場而定，有需求又或遇上特別活動和日子才會加價。他透露由星期三（26日）開始至3月31日，酒店業界的入住率都不錯，預計達80到90%，因有多項盛事活動集中在本周舉行，例如Art Central、香港巴塞爾藝術展和七欖，各自吸引不同類型的客人來港，都有助帶動酒店入住率。

啟德七欖明開鑼，酒店業透露多個傳統旅遊旺區一帶入住率達8至9成。（資料圖片）

酒吧業料受惠　額外收益2千萬

各界把握迎接七欖商機，香港酒吧業協會主席錢雋永指出，七欖作為本港旅遊盛事，吸引大量海外旅客來港觀賽，為酒吧業界帶來可觀收益。他預料，整個賽事期間可為酒吧業帶來約2,000萬元的額外收益，旺角及尖沙咀的酒吧營業額可望上升3至4成，而中環、灣仔及銅鑼灣等港島區酒吧亦預計增加2至3成。

星群的士之前宣布推出專屬優惠，活動期間乘搭星群的士往返啟德體育園，輸入兌換碼可享車費折扣。星群的士執行董事鄭敏怡透露，推出優惠後反應正面，本地客和海外遊客都有，料九龍區較多人乘坐。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德七欖｜周五開幕日冷鋒殺到　多個氣象模型預測會落雨
19:39 2025/03/26
啟德七欖｜周五開幕日冷鋒殺到　多個氣象模型預測會落雨
啟德七欖｜港隊主場作賽深感榮幸　國家隊教練大讚場館設施完善
19:36 2025/03/26
啟德七欖｜港隊主場作賽深感榮幸　國家隊教練大讚場館設施完善
啟德七欖｜周末打開天幕或雨中作賽　鄧竟成提醒勿帶長遮
18:03 2025/03/26
啟德七欖｜周末打開天幕或雨中作賽　鄧竟成提醒勿帶長遮

你可能感興趣

啟德七欖｜周五開幕日冷鋒殺到　多個氣象模型預測會落雨
19:39 2025/03/26
啟德七欖｜周五開幕日冷鋒殺到　多個氣象模型預測會落雨
啟德七欖｜港隊主場作賽深感榮幸　國家隊教練大讚場館設施完善
19:36 2025/03/26
啟德七欖｜港隊主場作賽深感榮幸　國家隊教練大讚場館設施完善
啟德七欖｜周末打開天幕或雨中作賽　鄧竟成提醒勿帶長遮
18:03 2025/03/26
啟德七欖｜周末打開天幕或雨中作賽　鄧竟成提醒勿帶長遮
啟德體育園 姚柏良 徐英偉 欖球 酒吧 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間16:05）
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
妥瑞症｜65歲李子雄兒子患妥瑞症及食物不耐症　嫩妻親製1物成功舒緩愛兒病情【附妥瑞症症狀】
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋