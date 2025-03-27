啟德七欖｜開鑼前夕酒店入住逾8成　部分加價400元

▲ 啟德七欖明開鑼，酒店業透露多個傳統旅遊旺區一帶入住率達8至9成。（資料圖片）

啟德七欖明日開鑼，酒店業透露多個傳統旅遊旺區一帶入住率達8至9成，本報發現不同地點和價位的酒店都有加價，加幅達300至400元，議員估計房價上升與需求有關。酒吧業界料七欖帶來約2,000萬元額外收益。

外地客鍾情港島區 較熟悉環境

一連三日的七欖比賽明日於啟德主場館開打，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，多個傳統旅遊旺區包括啟德園區一帶入住率達8至9成，其他多區如九龍灣至觀塘，就仍有足夠酒店房間供旅客選擇。他指，比較多旅客，尤其是海外旅客預訂了港島區的酒店，相信他們比較熟悉當區環境。

本報比較上周三與昨日的酒店房價，發現不同地點和價位的酒店都有加價，加幅達300至400元，部分房型已不再提供。以提供七欖主題活動，邀請了欖球頻道主持辦見面會的港島酒店為例，最便宜的房價加約300元一晚，其中定價較高，屬於套房和家庭房兩款房型未能選擇。至於主場館旁的酒店，最便宜的房間要價2,612元，較上周所見減400元，但仍較下個周末的2,151元多18%。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，酒店加價按市場而定，有需求又或遇上特別活動和日子才會加價。他透露由星期三（26日）開始至3月31日，酒店業界的入住率都不錯，預計達80到90%，因有多項盛事活動集中在本周舉行，例如Art Central、香港巴塞爾藝術展和七欖，各自吸引不同類型的客人來港，都有助帶動酒店入住率。

▲ 啟德七欖明開鑼，酒店業透露多個傳統旅遊旺區一帶入住率達8至9成。（資料圖片）

酒吧業料受惠 額外收益2千萬

各界把握迎接七欖商機，香港酒吧業協會主席錢雋永指出，七欖作為本港旅遊盛事，吸引大量海外旅客來港觀賽，為酒吧業界帶來可觀收益。他預料，整個賽事期間可為酒吧業帶來約2,000萬元的額外收益，旺角及尖沙咀的酒吧營業額可望上升3至4成，而中環、灣仔及銅鑼灣等港島區酒吧亦預計增加2至3成。

星群的士之前宣布推出專屬優惠，活動期間乘搭星群的士往返啟德體育園，輸入兌換碼可享車費折扣。星群的士執行董事鄭敏怡透露，推出優惠後反應正面，本地客和海外遊客都有，料九龍區較多人乘坐。

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