啟德七欖｜附近商場下午較多客　店主：晚上情況有落差

▲ 啟德體育園主場館七人欖球賽，今日至周日（28至30日）舉行，帶動附近商場餐廳生意。(資料圖片)

【啟德七欖2025 / 啟德體育園 】啟德體育園主場館七人欖球賽，今日至周日（28至30日）舉行。啟德體育園共有3間零售館，港鐵啟德站亦有商場AIRSIDE。而在啟德主場館兩邊，七欖期間分別設「美食海灣」和「球迷村」，球迷可以吃喝消費。

啟德主場館附近有數個商場，記者在七欖首日晚上8時多到AIRSIDE視察，商場舉辦了美食祭攤檔，這三日市集更延長營業時間到晚上10時半。

現場所見客人不多，亦只有零星外國客人，售賣豬肉漢堡的Pigsman店主劉先生表示，未見有太多外國客人，他們最主要在中午光顧，七欖散場則不見有另一波外國客人。他們形容情況「有落差，落差大」，原本預計七欖到來，外國客人會佔3成，但最終只有1成，「比想像中少」。

他發現關鍵原因，在於觀看七人欖球賽的外國客人直接從啟德站D出口步行前往會場，商場就位於C出口，「一出港鐵站已直接步行往會場」，變相不入市集。中午時候，外國遊客則會早一些到會場附近逛逛，帶動生意，但晚上所見，未發現有另一班客人。

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