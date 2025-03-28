救校｜鴨脷洲街坊學校斥資申私小一救校　張勇邦：學校「博得幾大」

▲ 鴨脷洲街坊學校選擇申請私營小一救校。（資料圖片）

新學年獲「派0班」的兩間小學昨日截止提交發展方案，在教育局收緊私營小一「救校」方案、要求學校自資營運該班級6年後，鴨脷洲街坊學校仍決定申辦私小一，學界估計成本近千萬元，有退休校長形容舉動大膽。

教育局於本月中向兩間資助小學發出「0班信」，即是在9月新學年不獲資助開辦小一班級，涉及鴨脷洲街坊學校及黃大仙天主教博智小學，兩校分別選擇申辦私營小一及與其他學校合併，昨向局方提交申請。教育局表示，兩校要在4月中就方案再提交計劃書，局方會適時向學校公布結果。

學校：家長、校友、區內幼稚園支持學校繼續營辦

鴨脷洲街坊學校法團校董會昨表示，收集不同持份者意見後，家長、校友，以至區內幼稚園等，均支持學校繼續營辦，因此校董會向教育局申請，學校下學年以私營方式開辦小一班級。校董會強調，任何情況下學校會繼續照顧每位學生，運作一切如常。

教育局本月中更新獲「派0班」小學的發展方案「4變3」，在取消特別視學方案後，開辦私小一後再參加派位，是目前唯一可爭取「復活」的選項，但私營小一班級的學生，直至他們小六畢業的6年營運開支，在最新安排下要由學校或辦學團體全數承擔，以往若學校翌年收足16名小一新生便可重獲政府資助，只需承擔1年支出，現時學校成本大大提高。

張勇邦稱學校要確保資金生源兼備

早前學界估計選擇「加辣」後的私小一方案開支接近1,000萬元。資助小學校長會名譽主席張勇邦接受本報訪問時形容，鴨脷洲街坊學校的決定「搏得幾大」、「勇敢」。他強調，採納私小一方案不只要有足夠資金，亦要確保學校未來能取錄足夠學生「復活」、「派0班」不會重演。

張續指，南區生源一向緊張，區內學生人口少，但同時交通便利，加上升中「全開英文班」的學校選擇有限，該區不少學生小學階段已到灣仔、中西區就讀。根據教育局去年估算，南區今年只有1,400名適齡升小學生，明年將跌至1,300人。

張勇邦指出，學校和辦學團體選擇私小一方案前，要先規劃生源和宣傳工作。雖然私小一方案成本高昂，他相信若學校成功復活，經驗值得大型辦學團體，以及校董「較有錢」的學校日後一旦獲派「0班」時借鏡。

▲ 張勇邦稱南區生源緊張，形容學校仍願投放資金辦私小一決定「勇敢」。（資料圖片）

校監為「殼后」朱李月華

至於營辦私小一資金從何而來，學校和法團校董會都沒有透露。翻查資料，該校校監為李月華，即人稱「殼后」的朱李月華。她亦是全國政協委員、金利豐金融集團行政總裁，同時是學校辦學團體鴨脷洲街坊福利會的理事長。根據福布斯網站，朱李月華的資產截至2023年4月，有多達10億美元。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】