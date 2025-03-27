學校合併｜博智小學不排除2028年前停辦　今屆小五生保證原校畢業

▲ 辦學團體不排除博智小學會在2028年前完成與其他學校合併。（朱永倫攝）

黃大仙天主教博智小學選擇與同區小學合併，校長形容合併是較穩定方案，令學生和家長毋須再每年「擔驚受怕」。辦學團體亦不排除學校會早於3年限期、即2028年前停辦，又稱無意再安排其他屬校合併。

天主教教育事務處昨回覆查詢時表示，博智小學會與天主教香港教區屬校合併，兩校會在下年度進行籌備。至於合併對象和時間表，教區稱要待教育局批准才能確定進行合併的學校，亦未提及合併時間，但稱博智的學生下學年仍會原校上學。

較穩定方案 免每年「擔驚受怕」

該校校長何妙賢表示，私小一方案門檻高，加上黃大仙生源緊張，最後未有選擇私小一方案。她形容合併是較穩定方案，學生和家長毋須「擔驚受怕」憂慮學校能否取錄足夠學生。

獲「派0班」的小學若選擇合併方案，須在獲「派0班」學年起計的3個學年內、即2028年9月前完成合併。教區教育事務主教代表助理胡艷芬表示，教區和學校仍在擬定計劃書，其間會考慮合併對學生的影響，不排除會早於2028年停辦，但強調今年小五生仍可原校就讀至畢業。

資助小學校長會名譽主席張勇邦指出，合併方案過去並不受歡迎，相信教區願意合併屬校能起示範作用。胡艷芬則表示，教區屬下學校「每間都好努力、有質素」，教區不會預測學校未來收生情況，亦沒有計劃合併其他屬校。

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