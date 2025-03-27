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未經註冊藥物｜衞署：市民勿服用泰國一款減肥藥　本報13年前曾放蛇報道至今仍未杜絕 　

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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(政府新聞處)

衞生署今日（27日）正調查一宗網上非法出售含有未標示受管制藥物成分的減肥藥個案，包裝有泰文、中文和英文字，懷疑是未經註冊藥劑製品，提醒該產品含有治療心臟病、糖尿病成分，提醒市民切勿購買或服用該產品。

衞生署根據情報，早前在社交媒體平台購獲多種報稱從海外獲得的減肥產品。化驗結果顯示，部分產品的樣本含有「呋塞米」、「甲福明」和「甲狀腺素」。三者均屬《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥。

署方表示，減肥藥成份「呋塞米」用以治療心臟病，副作用包括低血壓和電解質不平衡。「甲福明」用以治療糖尿病，副作用包括噁心和腹瀉。「甲狀腺素」用作治療甲狀腺功能減退，副作用包括心律不整和高血壓。含有上述成分的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

TOPick將衛生署圖片，與網上圖片比對，相信當局所提及的藥物是一種名為「YANHEE減肥藥」，於網上平台十分盛行。其中有Instagram帖文提供網購，指藥量分早晚食用、一個月份量為28日，並設有基本、加強、頑固、終極藥份量等5個等級，終極藥份量達730元。版主更表示，這種藥排水排油非常好，亦稱沒有副作用。

(網上截圖)

13年前已流行  至今仍未杜絕 

根據政府提供的圖片，藥物的包裝為泰文，並有多種不同的藥物類型。本報於2012年曾放蛇報道，社交網站facebook上，有人設立了名為「泰國YANHEE代購」專頁，銷售聲稱來自泰國曼谷一家醫院減肥藥物，藥物配方含9成草本成分、副作用小，但服用後會出現口乾、食慾減少情況，少數人會心跳加快，但屬正常現象。

時任香港醫院藥劑師學會副會長崔俊明指出，刺激中樞神經以控制食慾的減肥藥物，主要有芬特明及西布曲明兩種，兩者出現的副作用相似，惟若出現口乾情況，很大機會為西布曲明。崔又表示，草藥沒有減肥作用，但可予人一種「好像較安全及健康」之感，最多只會令人胃口欠佳。他警告藥物可增加患心血管疾病風險，警告市民切勿亂服、隨時減肥減出禍。

泰醫院減肥藥 港女代購fb售 

根據2012年衞生署新聞稿，署方透過監測系統，在兩個拍賣網站購買得沒有標籤的減肥產品樣本。根據該拍賣網站聲稱，該批減肥產品是從泰國一所醫院獲得。今日，化驗結果顯示在兩個拍賣網站購得的九種沒有標籤產品中，含有多種西藥成份，包括一種禁藥「西布曲明」，其中五種產品購自同一拍賣網站，而另外四種產品則購自另一拍賣網站。

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