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旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【旦哥 / 鄭丹瑞 / 鄭瑤 / 星二代】旦哥鄭丹瑞的大女鄭瑤（Zaneta）在去年在社交平台宣布上載與男友Jacob Chan的多張合照，當中包括騷婚戒宣布答應求婚肯嫁，而在去年9月註冊結婚，正式成為人妻，鄭丹瑞當時也有分享鄭瑤婚禮的照片。

在昨日（3月27日）鄭瑤於社交平台分享在教堂行禮式及擺酒的多張照片及數條短片，從中可見鄭瑤十分開心，其中更可見身穿龍鳳褂的她，手上戴住兩對龍鳳鈪龍鳳鈪外，頸上還掛了3對龍鳳褂，她更手舞足蹈，名副其實「開心到跳舞」。

得寵先生丨老友睇首映禮賀鄭丹瑞69歲生日　旦哥感動哽咽：真係頂唔順，多謝！

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旦哥嫁女︱鄭丹瑞攜女兒入教堂

當中相片的另一焦點，是鄭瑤和Jacob於教堂行禮，穿黑色禮服旦哥攜著鄭瑤進場，然後把女兒交予女婿Jacob，場面溫馨感人。

完成儀式，一對新人步出教堂時，一眾賓客向他們撒紙碎，旦哥也有一同齊撒紙碎，而新娘新郎充滿笑容接受眾人祝福，二人更深情擁吻。

之後，鄭瑤和Jacob登上勞斯萊斯花車離開。在晚上，二人於酒店擺酒，穿婚紗的鄭瑤不斷向親戚朋友派飛吻，非常昇開心。

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旦哥嫁女︱鄭瑤丈夫被封「翻版黎明」

旦哥夫婦教女有方，鄭瑤英國中學會考考獲11A，於美國修讀英國文學及政治學，再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文四國語言，如今是位時尚編輯，主力在時尚圈發展，因為工作四圍飛。

據悉鄭瑤和Jacob當年在東京認識，二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現彼此是香港人聊起上來，加上彼此都喜歡睇書、睇畫由此結緣。

Jacob也不簡單屬「筍盤」 ，英俊高大的他有「翻版黎明」之稱，而且畢業於劍橋工程系，曾在倫敦從事金融業，之後在哈佛讀MBA，兩年前返港打理家族辦公室生意，屬背景甚猛的「靚Package」。

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