食用安全︱內地爆紅小蛋糕被揭原料為發霉臭雞蛋　員工加香精掩蓋臭味：聞著真香

▲ 內地爆紅小蛋糕被揭原料為發霉臭雞蛋 員工加香精掩蓋臭味：聞著真香

【網紅蛋糕／小星星蛋糕／臭雞蛋／發霉雞蛋／香精】好惡劣！近日，内地一款網紅雞蛋糕被揭原料使用發霉臭雞蛋，製作過程透過加入人工香精掩蓋臭味。媒體暗訪期間，工廠員工甚至口出狂言，指香精是「真香」，蛋糕都沒臭味了。

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據内地媒體報道，位於山東德州的「卓樂食品有限公司」，主打「小蛋仔蛋糕」、「小星星蛋糕」等多種產品，因獨特口感和精美包裝而在社交媒體上爆紅，吸引了大量消費者購入，銷售量一直很理想。不過，近來有消費者反映，該蛋糕口感異常，且散發難聞臭味，懷疑使用了不新鮮的原料。

遭踢爆使用發霉臭雞蛋製造

3月26日，當地媒體對製造蛋糕的食品工廠展開暗訪調查，發現工廠内的生產環境非常惡劣，不斷有刺鼻臭味飄出，食品原料胡亂堆放。更令人震驚的是，工廠員工竟使用已變質的臭雞蛋生產多款蛋糕。

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從暗訪影片中可見，工廠員工選用的雞蛋基本上沒有乾淨完好的，清一色外殼破裂、蛋液外流。記者形容，雞蛋打開後，一股臭味立刻撲鼻而來；裡面的蛋黃也全部散開，明顯「已經發霉了」。

然而，工廠員工卻毫不顧忌地將這些臭雞蛋打入攪拌機，與其他原料混合後製成蛋糕；過程中還未採取任何消毒或防污措施，衛生狀況惡劣。

添加香精掩蓋臭味

影片中，工廠員工還直言不諱分享：「雞蛋雖然臭，但香精味老香了」。為了掩蓋雞蛋的臭味，工人們大量添加各種食用香精，遮蓋雞蛋腐敗臭味，甚至散發出令人舒心的味道。員工向記者表示：

我跟你說，除了髒點臭點，其他的都簡單。這個蛋糕這麼說吧，上那邊聞一下味道，真香啊那個香精，蛋糕都沒這種臭味了。

市場監管局調查 勒令工廠停業整頓

暗訪片段曝光後，當地市場監管局執法人員迅速介入調查。在對食品廠突擊檢查過程中，的確發現多項違規事項。據悉，卓樂食品有限公司自2024年10月14日，食品已出現過問題。當時結果顯示「發現問題已責令改正」，但如今看來一直是慣犯。

食品廠廠長坦承，由於近期原料成本上漲，為了降低成本、提高利潤，才會冒險使用這批變質臭雞蛋進行生產：

臭雞蛋的價格非常便宜，才1.6元（人民幣）一斤，和好雞蛋有著天壤之別。尤其做成蛋糕後，利潤更加驚人。

當局隨即下令工廠下架並銷毀所有涉事批次雞蛋糕，同時對廠家進行嚴厲處罰，要求其停業整頓，並接受進一步調查處分。

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