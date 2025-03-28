  • 25°C
香港時間：2025328日 (五) 11:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱內地爆紅小蛋糕被揭原料為發霉臭雞蛋　員工加香精掩蓋臭味：聞著真香

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

內地爆紅小蛋糕被揭原料為發霉臭雞蛋　員工加香精掩蓋臭味：聞著真香

【網紅蛋糕／小星星蛋糕／臭雞蛋／發霉雞蛋／香精】好惡劣！近日，内地一款網紅雞蛋糕被揭原料使用發霉臭雞蛋，製作過程透過加入人工香精掩蓋臭味。媒體暗訪期間，工廠員工甚至口出狂言，指香精是「真香」，蛋糕都沒臭味了。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

據内地媒體報道，位於山東德州的「卓樂食品有限公司」，主打「小蛋仔蛋糕」、「小星星蛋糕」等多種產品，因獨特口感和精美包裝而在社交媒體上爆紅，吸引了大量消費者購入，銷售量一直很理想。不過，近來有消費者反映，該蛋糕口感異常，且散發難聞臭味，懷疑使用了不新鮮的原料。

遭踢爆使用發霉臭雞蛋製造

3月26日，當地媒體對製造蛋糕的食品工廠展開暗訪調查，發現工廠内的生產環境非常惡劣，不斷有刺鼻臭味飄出，食品原料胡亂堆放。更令人震驚的是，工廠員工竟使用已變質的臭雞蛋生產多款蛋糕。

點擊圖片放大
+7
+6

從暗訪影片中可見，工廠員工選用的雞蛋基本上沒有乾淨完好的，清一色外殼破裂、蛋液外流。記者形容，雞蛋打開後，一股臭味立刻撲鼻而來；裡面的蛋黃也全部散開，明顯「已經發霉了」。

然而，工廠員工卻毫不顧忌地將這些臭雞蛋打入攪拌機，與其他原料混合後製成蛋糕；過程中還未採取任何消毒或防污措施，衛生狀況惡劣。

添加香精掩蓋臭味

影片中，工廠員工還直言不諱分享：「雞蛋雖然臭，但香精味老香了」。為了掩蓋雞蛋的臭味，工人們大量添加各種食用香精，遮蓋雞蛋腐敗臭味，甚至散發出令人舒心的味道。員工向記者表示：

我跟你說，除了髒點臭點，其他的都簡單。這個蛋糕這麼說吧，上那邊聞一下味道，真香啊那個香精，蛋糕都沒這種臭味了。

市場監管局調查 勒令工廠停業整頓

暗訪片段曝光後，當地市場監管局執法人員迅速介入調查。在對食品廠突擊檢查過程中，的確發現多項違規事項。據悉，卓樂食品有限公司自2024年10月14日，食品已出現過問題。當時結果顯示「發現問題已責令改正」，但如今看來一直是慣犯。

食品廠廠長坦承，由於近期原料成本上漲，為了降低成本、提高利潤，才會冒險使用這批變質臭雞蛋進行生產：

臭雞蛋的價格非常便宜，才1.6元（人民幣）一斤，和好雞蛋有著天壤之別。尤其做成蛋糕後，利潤更加驚人。

當局隨即下令工廠下架並銷毀所有涉事批次雞蛋糕，同時對廠家進行嚴厲處罰，要求其停業整頓，並接受進一步調查處分。

同場加映：消委會41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單

點擊圖片放大
+40
+39

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
09:37 2025/03/26
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食不安心｜內地驚爆食安危機　狐貉肉扮牛羊肉　分銷全國餐館　恐傳播人畜共患病
12:23 2025/03/18
食不安心｜內地驚爆食安危機　狐貉肉扮牛羊肉　分銷全國餐館　恐傳播人畜共患病
食用安全｜黑心工廠被踢爆翻新衞生巾紙尿片再賣　負責人：1噸貨可賣8000元
17:09 2025/03/17
食用安全｜黑心工廠被踢爆翻新衞生巾紙尿片再賣　負責人：1噸貨可賣8000元

你可能感興趣

食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
09:37 2025/03/26
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食不安心｜內地驚爆食安危機　狐貉肉扮牛羊肉　分銷全國餐館　恐傳播人畜共患病
12:23 2025/03/18
食不安心｜內地驚爆食安危機　狐貉肉扮牛羊肉　分銷全國餐館　恐傳播人畜共患病
食用安全｜黑心工廠被踢爆翻新衞生巾紙尿片再賣　負責人：1噸貨可賣8000元
17:09 2025/03/17
食用安全｜黑心工廠被踢爆翻新衞生巾紙尿片再賣　負責人：1噸貨可賣8000元
食用安全 網絡熱話 蛋糕

最高瀏覽

東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋
東張西望丨做私家大腸鏡檢查　疑「照爆腸」　港女劇痛入急症需切腸掛便袋
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
金秀賢金賽綸｜家屬召開記者會公開金秀賢訊息截圖　金賽綸求情未果後自殘照片曝光
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子　張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷
凍齡港姐｜前港姐亞軍李嘉慧拉頭馬著短裙曬長腿　嫁59億富商後狀態更勝當年
凍齡港姐｜前港姐亞軍李嘉慧拉頭馬著短裙曬長腿　嫁59億富商後狀態更勝當年
急症室最長等候時間（03月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月28日 時間04:05）