公屋申請｜港男申請公屋多年1原因被取消資格　網民反讚房署做得啱

【輪候公屋/DQ公屋申請資格/公共房屋/房屋署】截至去年年底，公屋輪候平均時間為5.3年，是過去6年來的最低位，雖則如此，不少家庭可仍望穿秋水。早前有港男在「香港公營房屋討論區」發文稱收到房屋署通知，其公屋申請因1理由而被DQ（取消資格），其遭遇引起部分網民同情，但更多網民讚房署做得「啱」！

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▲ 有網民發帖稱因「不在香港境內居住」而被房屋署取消申請公屋資格，事件引起網民熱議。（圖片來源：香港公營房屋討論區）

該網民附上房屋署申請分組發來的信件，首句即是「你上述的公屋申請已於2025年2月12日被取消，理由為不在香港境內居住」。該網民也只寫了兩句話：「因為香港房租高昂 我們才會在內地居住。」俗語話「有頭髮邊個想做癩痢」，讀來感覺十分無奈。

公屋申請｜苦主：香港租貴才返內地住

貼文引起熱議。從其發佈的房署信件可見該港男的公屋申請編號屬U字頭，有網民留言，推測他已輪候公屋多年，「睇佢申請編號由U字頭單人開始申請到而家三人，應該都等咗好多年而家先至被取消......」

有網民同情樓主的遭遇，覺得他「慘」。不過，更多網民讚同房屋署的處理方法，直言「個公屋申請剁得抵」。有留言表示申請公屋多年但不在香港長住，被取消資格是正確的；「唔覺得樓主有乜咁慘，既然有能力唔使響香港而喺內地生活，就唔好同冇能力嗰啲人爭資源啦，房署做得好啱」。

另有網民表示香港有好多人就算租貴都「係咁樣捱」，自己「都等左8年5個月先剛剛上樓首派」，說房屋署不會一兩個月就DQ樓主，「好明顯樓主最少三年長期不在香港住先會咁」；有稱「正常做法...一陣上面個個都咁做仲得了」，更有反建議「在深圳長住，不如嘗試申請深圳租住房」。

公屋申請｜網民：房署做得好啱

為加快公屋流轉，房屋署近年推出不少措施打擊濫用公屋。有網民也稱「果然比以前嚴得多」，有的就叫疑似虛報的申請者「小心」：「而家房署要check一定check到出入境情況，真係check得好嚴。虛報+隐瞞博大霧申請者小心小心！」

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根據房屋署的信件，樓主若對申請被取消有任何異議，可於兩個月內提出覆核，並提交支持覆核的證明文件。

公屋是公共資源，申請需要注意是否符合申請資格，其中一點是提出申請時須聲明以香港為唯一永久居住地。有意申請公屋者，可透過房屋署網頁的「資格驗算」專頁，透過簡單的選擇題，檢驗自己是否符合資格；整項驗算需時約10至20分鐘。已成功登記輪候入住公屋的申請者，可按此查看編配進度。

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