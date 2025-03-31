的士司機｜急搭的士返屋企陪頭暈父親入院　司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦

▲ 急搭的士返屋企陪頭暈父親入院，司機嫌兜大圈勸乘客：行好過啦！

家中長輩身體身體突感不適，為人子女心急如焚欲儘早陪伴左右是人之常情！

然而，近日有人在Facebook「屯門友」專頁發帖，指自己父親早晨在家從突然感到頭暈不適，他急忙搭的士回家，途中還不忘向家人了解情況及呼叫救護車；他告知司機目的地後，豈料對方不滿表示：幾步路自己行過去好啦！

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的士司機｜樓主急搭的士返屋企陪頭暈父親入院

樓主表示，當日上午9時間許，自己父親在家中突然感到頭暈不適，得知情況後，他急忙由屯門龍門居搭的士趕往父親居住地新圍苑。上車後他開始與家人通電話了解父親情況，並提醒呼叫救護車。

▲ 樓主認為的士司機言語冒犯，在如此緊急的情況下態度竟十分惡劣，遂將其的士司機證影下並於網絡公開。（取自Facebook「屯門友」專頁）

的士司機｜司機嫌兜大圈勸乘客步行

的士行至新圍苑燈位前，樓主稱自己「好聲好氣同司機講要迴旋處直入小學側邊停」，相信是距離父親最近的落車點；惟司機竟然不滿表示：「幾步路自己行好過啦！」

樓主無奈解釋稱自己趕時間，希望對方能夠理解，惟司機表示「我要兜好大個圈出返嚟」，不願駛入樓主所述的指定地點，便有了以下對話：

樓主：我唔急都唔坐的士啦，仲咩唔坐輕鐵？

司機：急咩呀！白車都無咁快到啦！

樓主：我老豆見暈，可以唔急咩？你都一把年紀啦，無理由唔明，如果你有事，你啲仔女可以唔急咩？咁都叫唔急，個人死了先叫急呀？你揸車入去點都快過喎喺迴旋處落車跑過去啦。

樓主目測的士司機年齡至少在60歲以上，認為他的言語冒犯，在如此緊急的情況下態度竟十分惡劣，「呢位司機態度同言語好過分」，遂將其的士司機證影下並於網絡公開。

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的士司機｜網民：（司機）好自私！

此事引起網民眾怒，批評的士司機的行為及言語離譜，「有時呢啲人撩嬲人，惹起人把火，抵被人打囉」、「唔關老同冇文化，係本身個人人品差」、「自私」、「一定要的投訴，扣佢分」、「依家有扣分制，唔好放過呢啲害群之馬」、「有時真係唔好怪人揀其他call車服務」、「有些人是無同理心的」、「揸車兜個圈用得幾耐？」、「唔會尊重人，仲唔會尊重自己嘅職業」。

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