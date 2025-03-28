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麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅　1個技巧落單減$15　歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

麥當勞慳錢大法爆紅，1個技巧落單減$15，歎麥樂雞加脆香雞翼只需呢個價。

【麥當勞/慳錢大法/麥記/M記】近日有網民在社交平台Threads以「原來麥記可以咁玩」為題發文，分享在麥當勞App發現的隱藏點餐技巧，用1個方法買麥樂雞和脆香雞翼即減$15，引起網民熱議，不少人亦紛紛發表其他麥記慳錢招數！

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SEN學童｜小朋友無記性又唔專心？　專家教4招助ADHD提升專注力

麥當勞｜隱藏點餐技巧平足$15

考考你，想食6件麥樂雞加4件脆香雞翼，配中薯條和飲品，用麥當勞App如何點餐最抵食？有網民在Threads上發文教路，點4件脆香雞翼套餐（配中薯條及飲品）加配6件麥樂雞要$71，但點6件麥樂雞餐（配中薯條及飲品）加配4件脆香雞翼就只需$56，同樣可以過足口癮的食物，但點餐時不同的主次配搭可以平足$15！

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麥當勞｜網民：要計到盡慳荷包

網民對此玩法大表震驚，表示「發現新大陸」，又感歎「而家先發現」，有人直呼慳落「個15蚊可以買到其他嘢」！帖文至今吸引超過4000個Like和近4000個轉發。有網民稱早已發現上述慳錢方式，因「麥樂雞餐是優惠餐，係會比單買平」。有網民留言「咦，咁啱大家做啲嘢一樣嘅」、「一向都係咁樣叫」——看來大家都習慣絞盡腦汁慳得就慳！難怪有留言稱「雖然計數好攰，但為咗慳錢都要計到盡慳荷包」。

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