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李蘊離婚｜李蘊搬回娘家住公屋被質疑「屈蛇」反擊　昔日廣州5000呎獨立屋曝光

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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李蘊搬回娘家住公屋被質疑「屈蛇」反擊，昔日廣州5000呎獨立屋曝光。

【李蘊/單親媽媽/豪宅/公屋】前少女組合Cream成員李蘊（Renee），與內地金融才俊羅章冠（David）結婚後移居廣州，育有一子一女，並經常曬出5千呎獨立屋的奢華生活。近日傳出二人已離婚兩年，李蘊回港時被指入住觀塘娘家公屋，遭質疑違反「屈蛇」規定，昨晚她深夜發文反擊：睇人XX最開心。  

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李蘊離婚｜網民質疑「屈蛇」犯法

離婚後，李蘊頻繁往返香港及廣州，並多次被目擊回到觀塘娘家公屋居住。由於她早年已遷出並長居內地，網民質疑她是否符合公屋居住資格，甚至可能違反房屋署「長期居住」規定，涉嫌「屈蛇」。

李蘊離婚｜深夜發文暗諷：娛樂新聞就係咁 

面對連日負評，李蘊於27日凌晨3時許在社交平台發文，以「食花生」比喻輿論風波：「娛樂新聞，無關死亡，有花生俾大家食下，其實都唔錯，睇人PK最開心㗎啦！我都係咁話。」語氣看似豁達，卻也暗藏對網民「食花生」感不滿。她並未直接回應離婚或公屋問題，僅感謝外界關心。  

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李蘊離婚｜曾住5千呎獨立屋

2015年6月，李蘊與渣打銀行廣州分行中小企任理財業務主管羅章冠結婚，並火速造人成功。翌年5月她在香港誕下女兒羅紫晞，2018年8月再誕兒子羅明新，三年抱兩湊成「好」字，李蘊自此專心相夫教子。

婚後一家四口居於廣州5千呎獨立屋，她經常在IG大曬豪宅，屋內除了有至少11呎超高樓底的客廳及大型衣帽間外，屋內更有寬敞的走廊。另外家裡設有大型前後花園及露台，她曾分享在大型花園內打邊爐及打卡相，可見花園內栽種名貴的羅漢松，甚具氣派。

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李蘊離婚｜婚姻破裂早有端倪？

去年李蘊突然宣布復出，並長時間未曬出與丈夫的合照，有網民發現，羅章冠早在2022年已於社交平台分享多段影片，內容提及「被傷害」、「背叛」，更形容現實比小說更狗血，疑似暗示婚姻觸礁。

公屋富戶｜公屋政策漏洞

根據現行房屋條例，任何人士若蓄意虛報資料，一經定罪最高刑罰為罰款五萬元及監禁六個月；另亦可被判罰款金額相等於少收租金款額三倍。過去亦有名人被揭發違規濫用公屋，如2018年歌手鄧紫棋母親被指持有豪宅仍居公屋，最終自願交還單位。

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