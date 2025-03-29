母愛偉大｜產前一個月驚揭患舌癌　好媽媽為保腹中BB曾想放棄治療

▲ 產前一個月驚揭患舌癌，好媽媽為保腹中寶貝曾想放棄治療。

夫婦迎來愛情結晶本屬開心事，但日本一名媽媽卻在產前一個月驚揭自己患上舌癌，在腹中孩子與自己性命只能二選一。面對兩難局面，好媽媽曾一度想放棄治療以保住腹中胎兒。

最新影片推介

母愛偉大｜預產期前一個月證患舌癌

日本電視節目《跟拍到你家》到訪一個溫馨三人家庭，節目中鈴木太太表示，懷孕期間以為自己患上口腔炎，於是到診所檢查，卻被醫生轉介至醫院，在預產期前一個月驚悉自己患上舌癌。原本一心準備迎接小生命誕生的喜悅，卻被患癌惡耗，一家人瞬間感到晴天霹靂。

鈴木太太表示，若等兒子出生後才做手術，癌細胞有機會擴散。但若果立刻進行手術，手術中使用麻醉藥，有機會影響胎兒發展，令她陷入兩難局面。她更表示，為了保住腹中胎兒，曾想過放棄治療。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

母愛偉大｜提早入院進行剖腹產

後來鈴木夫婦決定放手一博，提早入院並進行剖腹生產。鈴木太太分娩後休養數日，便立即進行切除舌頭上癌細胞的手術。幸好母子兩人最終順利平安出院。

不過，即使順利完成手術，鈴木太太仍面對不少挑戰。她在餵哺母乳期間，不能服用處方強力的止痛藥，手術的傷口令她痛不欲生。

母愛偉大｜BB吃母乳的笑容撐起媽媽

被問到如何渡過這艱苦時間，鈴木太太直言母愛真的很神奇，憑藉「我不能夠留下自己的小孩死去」的信念，以及餵哺母乳時兒子所給的笑容，都支撐她忘記所有痛苦。

即使癌症有機會復發，鈴木夫婦仍以樂觀心情共同面對，期盼未來日子能維持幸福現狀，一家人能健康地生活。

母愛偉大｜舌癌症狀

舌癌是頭頸癌的一種，也是口腔癌的一種，意指在口舌和舌根發現癌細胞的情況。舌癌病徵包括舌頭上出現不會消失的紅色或白色斑塊、持續喉嚨痛和潰瘍如持續異常生飛滋及莫名的出血。另外，舌癌症狀包括患者的舌頭會有疼痛或灼熱感、舌頭會難以移動的症狀，甚至出現言語障礙。

儘管舌癌及相關頭頸癌治療方法和診斷技術不斷進步，晚期舌癌的存活率卻不太高。普遍而言，晚期舌癌的5年存活率約50%。根據香港癌症治療統計中心的數據，在2022年就有38名男患者死於舌癌，而該年的年齡標準化死亡率為0.5（每10萬人），比女性高0.24。

治療方面，一般情況下手術治療是舌癌的第一治療方法，而放射性治療則是輔助手段或用於晚期舌癌中。進行手術後，患者的淋巴或部分舌頭組織或被切除，有機會出現疼痛、出血、飲食困難、言語障礙等後遺症。而進行放射性治療後，患者或出現失去味覺、食慾不振、口乾舌燥等問題。

儘管並非所有舌癌都可以預防，但採取適當的預防措施，可降低患上口腔癌的風險。首先應遠離煙酒，保持健康的體重和飲食習慣。另外定期進行牙齒檢查，並有助及早發現，牙醫可能會在常規口腔檢查中發現癌前病變的跡象。

更多正能量家庭故事：

神奇小子︱蘇樺偉完婚再貼婚宴相 雙方家長見證簽紙感動親友

吳文忻抗癌｜疑乳癌惡化曾留院2星期一度痛哭 吳文忻自我打氣：我一定過到這關

暖心夫妻｜機械維修員丈夫高噪音工作聽力受損 太太扶持鼓勵重新出發

領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福 曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】