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Anson Lo聯乘意大利鞋王Giuseppe Zanotti即日預訂　球鞋+皮靴+Tote Bag 4月9日正式上架【內附多圖】

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 21 分鐘前

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Giuseppe Zanotti X Anson Lo系列即日接受預訂，4月9日上架。

早前2月，Anson Lo（盧瀚霆）現身米蘭女裝周，大家都得悉他和意大利鞋王Giuseppe Zanotti將會合作推出聯乘系列，如今該系列將會由即日起至31日接受預訂，4月9日正式上架，「神徒」們還不趕快行動？

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該系列非常簡單，只有三件產品，包括兩款球（品牌標誌性的 TOLUSE 皮革騎士靴和 TALON 運動鞋）和tote bag。設計上以Anson Lo標誌性的粉紅色、生日日期和他喜愛的玫瑰金色調重新演繹Giuseppe Zanotti經典的Toluse皮革騎士靴和Talon運動鞋。

對於這個聯乘系列，設斗師Giuseppe Zanotti有話要說：「Anson很有才華，亦非常勤奮。能在米蘭和他交流，並讓他到我的工作室作客，是我的榮幸。我急不及待在4月到訪香港，和他一同慶祝並出席這個聯名系列的發布會。」

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那Anson又怎樣回應？

在米蘭和Zanotti先生一同出席記者會時，我的內心非常激動。那是我第一次到訪米蘭，我很喜歡那座城市和它的氣氛。我更有機會和Zanotti先生相處，深入討論膠囊系列的細節；他是個非常特別的人，和他合作令我大開眼界。此外，能在米蘭拍攝系列硬照，對我來說意義重大，米蘭是最完美的選址，這次經歷亦將成為我畢生難忘的寶貴回憶。

身為「神徒」們的你，還不趕快行動？

產品查詢：3586 1927

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