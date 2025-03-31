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飲食攻略·二十四節氣清明｜清明濕重胃脹易煩燥  中醫拆解3大化濕穴位+養生食材

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 50 分鐘前

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｜清明濕重胃脹易煩燥  中醫拆解3大化濕穴位+養生食材

【清明／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】踏入二十四節氣清明節氣，此時氣溫上升、天氣溫暖且潮濕多雨，容易出現腸胃不適、皮膚過敏及濕困等問題，註冊中醫師原穎欣接受訪問時，分享生活保養貼士、化濕穴位、養生食材及湯水，幫助大家化濕清熱。

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二十四節氣清明｜天氣漸趨多雨暖和  清明節氣易誘4大健康問題 

清明時節雨紛紛，是草木萌芽生長時期，此時天氣易多雨潮濕，加上温度與濕度升高，易誘以下4大健康問題：

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清明節氣健康問題｜1.腸胃不適

多雨潮濕天氣，易影響腸胃消化，消化欠佳則易出現胃脹、食慾不振、消化不良、大便黏膩，甚或腹瀉。 

清明節氣健康問題｜2.皮膚問題

温度與濕度高，代表熱邪及濕邪更容易侵犯人體，引發各類皮炎紅疹。温度濕度變化劇烈, 容易引致濕疹發作, 春季膚問題:温度濕度變化劇烈, 容易引致濕疹發作, 梅雨季真菌較易滋長，亦是皮膚及氣管敏感元兇。 

清明節氣健康問題｜3.煩燥易怒

 春季較容易情緒抑鬱，而氣温漸增，表示陽氣逐漸升發，火氣上升則易煩燥

清明節氣健康問題｜4.濕重症候

温度上升，潮濕多雨的回南天，容易出現一系列濕困表現，如疲倦乏力、嗜睡、水腫、頭重昏蒙

二十四節氣清明｜清明節氣保養方法

原醫師強調，清明節氣保養方面應可飲食及生活以下兩方面入手：

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清明節氣保養貼士｜1.飲食忌濕氣、火熱積聚

  • 避免生冷或黏膩食物，如魚生壽司、沙律、凍飲、糯米、糕點，有礙腸胃消化功能，導致濕氣積聚。
  • 減少辛辣、煎炸烤焗食物，以免過多火熱積聚。

清明節氣保養貼士｜2.生活著重排濕升陽

  • 適量運動，有助排出體內多餘濕氣。
  • 多曬太陽，以提升體內陽氣，增強抵抗力。
  • 宜早起床不宜睡懶覺，有助陽氣升發， 改善精神狀態。
  • 避免長時間逗留在潮濕環境，如居所環境潮濕，可使用抽濕機。

二十四節氣清明｜中醫拆解17大養生食材

原醫師指出，春季宜辛甘發散，不宜酸收，此時可多食用辛甘温性、健脾祛濕及清肝降火食材：

清明節氣17大養生食材｜1.辛甘温性食材

稻米、棗、蔥、香菜、韮菜、南瓜等

清明節氣17大養生食材｜2.健脾祛濕類食材

薏米、赤小豆、茯苓、白扁豆、山藥等

清明節氣17大養生食材｜3.清肝降火類

綠豆、菊花、夏枯草、玫瑰花、決明子、枸杞子

二十四節氣清明｜清明節氣3大養生穴位

原醫師分享3大有助祛濕健脾、疏肝降肝火穴位：

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清明節氣3大養生穴位｜1.足三里 

位置：外膝眼下3寸

功效： 健脾胃，消滯化濕

清明節氣3大養生穴位｜2.陰陵泉

位置：小腿內側，脛骨下方凹陷處

功效：祛濕健脾、改善水腫

清明節氣3大養生穴位｜3.太衝

位置：腳背大拇指與第二趾之間間隙的後方凹陷處

功效：疏肝解鬱、降肝火、緩解壓力

二十四節氣清明｜健脾八寶湯/粥

原醫師又推介一款健脾袪濕，清熱潤燥湯水，只要將其中湯品去掉肉類，加入白米 60克便可煮成養胃八寶粥，該食療適宜飲用，赤小豆、薏米等藥材性質偏寒涼，孕婦及體質虛寒者，建議先諮詢中醫師。

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材料：薏米 30克、赤小豆  30克、扁豆 30克、腰果 30克、蓮子 20克、杞子 15克、鮮百合 100克、鮮淮山 200克、陳皮 1小片、瘦肉或排骨 300克、清水 約1.5公升。

做法：

1.乾貨藥材類提前清洗及浸泡2小時，陳皮浸泡15分鐘去掉白囊；

2.瘦肉或排骨洗淨，汆水；

3.鮮百合及鮮淮山洗淨，淮山去皮切件，鮮百合逐片撕開；

4.將所有材料放入鍋中，加入清水，大火煮沸後轉小火煲1.5小時；

5.加少許鹽調味即可。

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