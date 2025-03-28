美食情報｜皇玥4月蝴蝶酥節揭幕　限時推出4度伯爵茶蝴蝶酥禮盒

▲ 「4度伯爵茶蝴蝶酥禮盒」

皇玥年度盛事「蝴蝶酥節」正式啟動！由4月1日至4月30日，全線門店及官方網店限量推出全新「4度伯爵茶蝴蝶酥禮盒」。

蝴蝶酥以英國百年拼配工藝的伯爵茶葉，首創以4種濃度演繹茶香層次，並結合科學研發與全手工技藝，打造層次分明的味覺。

皇玥「伯爵茶蝴蝶酥」一向最為暢銷，總計全球已銷量達50萬盒！適逢蝴蝶酥節，全新「4度伯爵茶蝴蝶酥禮盒」，以伯爵茶標誌性的錫蘭紅茶底蘊及佛手柑香氣為核心，由皇玥首席餅藝大師黎永冠聯手食品科學團隊，耗時半年，解構為4段濃度篇章，包舌10%晨曦、45%經典、 60%暮色及90%夜幕。

伯爵茶蝴蝶酥的重點材料是源自英國的伯爵茶葉和日本的上白糖，上白糖質地較濕潤，經過多段烘焗，蝴蝶酥也能保持外脆內濕的口感，這兩種材料的比例不同，會直接影響其味道：伯爵茶葉使用比例愈多，濃度同時愈高，甜度相對愈低；反之亦然。

餅藝大師黎永冠從伯爵茶葉中分離出茶多酚，再從不同用量的伯爵茶葉中研究茶多酚的含量，決定4種伯爵茶濃度風味層次。這種方法能更精準拿捏茶葉的苦、澀和甘味，製作過程中運用上白糖的比例，焦糖化後與甜味之間的反應，務求達到動態平衡。

皇玥同步推出「競猜最愛濃度排序」互動遊戲 ，以百份豪禮誠邀全港市民共赴一場茶香與創意的盛宴，用「皇玥匠心」實踐「世界共嚐」。 體驗價 $78 (原價 $148)

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】