  • 26°C
香港時間：2025328日 (五) 18:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信守承諾丨小學畢業約好8年後再聚全班35人僅他1人赴約　網民群起找失約同學結局極感人

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【小學畢業/時間囊/日本】8年後的約定，有幾多人真的重視?日本一個大學男生早前便於社交平台分享自己信守8年前與小學同學的聚會約定，但發現結果「不似預期」。全班35人連老師竟然皆「甩底」，僅他1人如期赴約，只好於當日自拍留念。事件曝光後，即引來熱議，在網民熱心幫助下事情更有新進展！

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

該名男生於3月22日「X」上載了2張照片，一張是8年前一封手寫信，信中內容大約是男生8年前與全班小學同學和班主任於畢業禮當日約家大家在「2025年3月22日下午5時30分集合」，屆時更會將這封信當時間囊挖出作紀念。

可惜的是，當男生8年後如期赴約，他卻發現只有他一1人記得當初的約定，全班35人連老師統統失去蹤影，令他只好於現場自拍留念，並留言:

我很沮喪，因為我是唯一記得我們8年前所許下的承諾的人。連班主任都不記得了，真要命。

有關帖文曝光後，今累計逾320萬次瀏覽，逾27萬按讚、1.3萬轉發。相當念舊的男生亦留言指希望利用網絡力量將帖文轉發給他的34名小學同學。最終在網民熱心幫助下，男生於24日再度於社交媒體交代新進展指至今成功找到了2名同學。

點擊圖片放大
+4
+3

不過，有其他網民則留言懷疑男事主是否「太宅」，質疑8年前通訊已經相當發達，為何同學會否赴約，他不預早問一問。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

思念無盡｜外婆年初肺癌離世 新郎婚禮驚見蝴蝶停靠心口 曝婚前曾發短訊留感人約定
18:07 2024/05/10
思念無盡｜外婆年初肺癌離世 新郎婚禮驚見蝴蝶停靠心口 曝婚前曾發短訊留感人約定
骨髓移植｜22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師　8年後機上重逢極感人
11:03 2025/01/06
骨髓移植｜22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師　8年後機上重逢極感人
抗癌勇士｜80後網紅Coser確診乳癌前景未卜 拍下999套遺照 勇抗死神結局感人
12:30 2025/03/13
抗癌勇士｜80後網紅Coser確診乳癌前景未卜 拍下999套遺照 勇抗死神結局感人

你可能感興趣

思念無盡｜外婆年初肺癌離世 新郎婚禮驚見蝴蝶停靠心口 曝婚前曾發短訊留感人約定
18:07 2024/05/10
思念無盡｜外婆年初肺癌離世 新郎婚禮驚見蝴蝶停靠心口 曝婚前曾發短訊留感人約定
骨髓移植｜22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師　8年後機上重逢極感人
11:03 2025/01/06
骨髓移植｜22歲女大生捐骨髓救罹癌男機師　8年後機上重逢極感人
抗癌勇士｜80後網紅Coser確診乳癌前景未卜 拍下999套遺照 勇抗死神結局感人
12:30 2025/03/13
抗癌勇士｜80後網紅Coser確診乳癌前景未卜 拍下999套遺照 勇抗死神結局感人
健康問題 老師 媒體 日本

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月28日 時間16:05）
猝死危機｜生活健康被譽健身女王 28歲女教師突心臟病猝逝 母悲揭禍根是「1類飲品」
猝死危機｜生活健康被譽健身女王 28歲女教師突心臟病猝逝 母悲揭禍根是「1類飲品」
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
白雪公主｜張敬軒撞樣白雪公主被惡搞P圖　「軒公主」親回：落雨出街要帶避雷針
白雪公主｜張敬軒撞樣白雪公主被惡搞P圖　「軒公主」親回：落雨出街要帶避雷針
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】