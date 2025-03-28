信守承諾丨小學畢業約好8年後再聚全班35人僅他1人赴約　網民群起找失約同學結局極感人

【小學畢業/時間囊/日本】8年後的約定，有幾多人真的重視?日本一個大學男生早前便於社交平台分享自己信守8年前與小學同學的聚會約定，但發現結果「不似預期」。全班35人連老師竟然皆「甩底」，僅他1人如期赴約，只好於當日自拍留念。事件曝光後，即引來熱議，在網民熱心幫助下事情更有新進展！

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該名男生於3月22日「X」上載了2張照片，一張是8年前一封手寫信，信中內容大約是男生8年前與全班小學同學和班主任於畢業禮當日約家大家在「2025年3月22日下午5時30分集合」，屆時更會將這封信當時間囊挖出作紀念。

可惜的是，當男生8年後如期赴約，他卻發現只有他一1人記得當初的約定，全班35人連老師統統失去蹤影，令他只好於現場自拍留念，並留言:

我很沮喪，因為我是唯一記得我們8年前所許下的承諾的人。連班主任都不記得了，真要命。

有關帖文曝光後，今累計逾320萬次瀏覽，逾27萬按讚、1.3萬轉發。相當念舊的男生亦留言指希望利用網絡力量將帖文轉發給他的34名小學同學。最終在網民熱心幫助下，男生於24日再度於社交媒體交代新進展指至今成功找到了2名同學。

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不過，有其他網民則留言懷疑男事主是否「太宅」，質疑8年前通訊已經相當發達，為何同學會否赴約，他不預早問一問。

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