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醫療事故｜昏迷超90小時仍未醒　3孩母做私密處修復手術疑過敏性休克

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【修復私密處／修復手術／過敏性休克／醫療事故】現時不少女士都會接受醫學美容療程。湖南省長沙市近日發生了一宗醫療事故，一名市民王女士在當地一家醫療美容院進行「私密處修復」手術，卻意外出現過敏性休克，術後昏迷至今已超過90小時。她的家屬日前指控該醫美機構存在疏忽。

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綜合內媒報道，據家屬透露，王女士於3月21日下午在長沙的一間醫美機構「恩馨綜合醫院」支付了12.39萬元人民幣，並進行了3項針對私密處的婦科綜合治療。下午4時許，她進入手術室一個多小時後，醫護人員緊急將她送往湖南航天醫院進行搶救。病歷顯示，病人在注射「脫細胞真皮基質」後突然昏迷。急救過程中，她已無自主呼吸和心跳，雖然進行了氣管插管和心肺復甦，但目前仍處於深度昏迷狀態。

醫療事故｜家屬質疑機構存在過度推銷行為

家屬質疑醫美機構是否存在違規操作，「他們到底注射了什麼藥物？為何導致如此嚴重後果？」王女士的母親透露，從繳費到事件發生僅兩小時，質疑機構存在過度推銷的行為。

涉事機構的工作人員表示，王女士的症狀為過敏性休克，事件屬於醫療行為中的突發情況，涉事機構已經支付了全部治療費用，並正配合衛健部門的調查。

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醫療事故｜注射脫細胞真皮基質後出現過敏性休克

3月26日，湖南湘江新區衛健局確認事件正在調查中。一名從事醫美行業的健康博主向內地媒體《揚子晚報》紫牛新聞表示，根據病歷，該手術使用了「脫細胞真皮基質」。這材料通常是從人類或動物（如豬、牛）的皮膚真皮層中去除細胞成分（如DNA、細胞碎片），保留細胞外基質（ECM）。

博主指出，這材料主要用於燒傷科的皮膚創面癒合。如果用於私密修復，可能是為了增強彈性和促進緊致，但缺乏權威數據支持其療效。尤其是從動物皮膚提取的蛋白質成分，某些人可能會出現過敏反應。這種材料通常是從豬皮提取的，若去除不完全，可能存在過敏原。在注射此類物質之前，必須進行過敏原測試。若過敏性休克未能及時處理，可能導致腦缺氧等不可逆損傷。

博主認為，所謂的私密整形和私密修復在醫學上不被提倡。陰道組織的收縮性較強，通常情況下大多數人無需進行這類手術。如有特殊情況需要手術，必須選擇具資格的正規醫院就醫。

湖南航天醫院的醫務人員透露，育有3個小孩的王女士目前插有氣管插管，仍然昏迷，反應不多，仍在ICU進行救治。目前，公安和衛健部門已介入調查。

同場加映｜過敏性休克急救措施

「過敏性休克」是由過敏引起可致命的劇烈生理反應，通常在數分鐘內發生，常見症狀包括發癢腫脹、嘔吐、呼吸困難、頭暈，甚至昏厥。在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應，而被送入公立醫院。

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同場加映｜女性護理4大要點

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