公屋申請資格被DQ｜港男排公屋多年因1事突然被DQ　背後原因令人心酸：得不償失

▲ 港男排公屋多年，因1事被突然取消資格，網民感嘆：得不償失！

【取消資格 / 公屋申請 / 房屋署】香港的樓價和租金高，不少人都希望能夠排隊「上樓」公屋以減輕生活負擔，但完全合資格也並不太容易。

近日，有港男在「香港公營房屋討論區」發帖，指自己因做錯1事，令早前的公屋申請被房屋署取消，背後原因惹心酸，網民感嘆：「實是得不償失。」

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▲ 港男排公屋多年，被告知申請取消。（取自香港公營房屋討論區）

公屋熱話｜未居住在香港公屋申請被取消

樓主以「公屋申請被取消」為題發帖，指自己日前收到了房屋委員會心寒，被告知其遞交的公屋申請被取消，並附上信函內容。

從信件可見，房屋署表示樓主有關公屋申請已於2025年2月12日被取消，理由為「不在香港境內居住」，不過亦有機會提出覆核，「如你對公屋申請被取消資格有任何異議，請於此信發出日期起計兩個月內提出書面或親臨本署申請分組提出符合，並提交支持覆核證明文件，否則本署將不予考慮。」

樓主對該取消理由無奈表示：「因為香港房租高昂，我們才會在內地居住」。但房屋署對公屋申請人士的要求中，明確要求申請者須居住在香港。

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公屋熱話｜網民感嘆：得不償失

此事引起網民熱議，雖能夠理解樓主在內地居住以節省開支的做法，但也認為房屋署的做法正確，「咁就真係得不償失啦」「應該都等咗好多年依家先至被取消，怪只怪自己搞到唔合資格」「申請咗咁多年都唔喺香港常駐，俾房署取消資格又係正確㗎」「慘......」「正確做法，一陣上面哥哥都咁做仲得了」「長期深圳住，即係無在香港消費，亦無生產力貢獻，又想拎政府著數，咁又唔抵幫啦」

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