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啟德七欖2025｜啟德七欖今日開鑼　九龍城餐廳東主、區議員料帶動區內人流及餐飲生意

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港國際七人欖球賽一連3日首次在啟德體育園舉行。（陳靜儀攝）

香港國際七人欖球賽一連3日首次在啟德體育園舉行，首場比賽於早上10時30分開始，吸引大批球迷提早到場，包括家長帶同子女到場，參與青少年及小型欖球隊比賽。有九龍城餐廳東主表示，將配合球賽延長營業時間，又指以往啟德舉行活動，九龍城區人流及生意有2成增長。

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九龍城餐廳東主林振成今早（28日）在電台節目指，感受到啟德體育園周邊的生意有增長，早前在測試賽及開幕禮時，已見區內人流明顯增加大約2至3成。由於疫情後飲食業生意較平淡，晚上10時或11時就會關門，但啟德體育園開幕後，當有活動舉行時，餐廳就會彈性延長營業時間至零晨1時。

林振成表示，因啟德一帶的食肆數目有限，當活動散場後，見到區內食肆，如潮州菜、火鍋店，都會出現排隊情況，人流及生意增長大約有2成。

另外，九龍城區議員亦預期，七欖賽事可帶動區內餐飲生意。九龍城區議會提振地區經濟專責工作小組主席黃文莉指，今屆賽事新增七欖球迷村，附近設有啟德美食海灣嘉年華，相信能吸引市民到場飲食，亦估計不少人會到啟德及九龍城區消遣。啟德體育園鄰近九龍城區，該區以泰國美食聞名，預計賽後將吸引球迷在球賽結束後前往消費，帶動區內經濟。

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黃文莉表示，港鐵與巴士公司有與區議會緊密聯繫，賽事期間當區會加強交通配套，如特別巴士線、的士上落客區，對疏散人流通暢有信心。

港鐵屯馬綫將加強服務　離場時安排「空載列車」候命

另外，港鐵亦配合賽事，屯馬線會加強列車服務，離場時段會安排「空載列車」候命，並加派職員在啟德站及宋皇臺站協助乘客車站，亦會有乘客廣播及標示指引乘客。港鐵表示，由於預期大型活動離場時人數眾多，會配合相關部門的整體人群管理措施。

港鐵又提醒過境旅客，離場時可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬綫前往大圍站，再轉乘東鐵綫前往落馬洲支綫或羅湖管制站過關。為確保乘客可轉乘最後一班由大圍往羅湖站的東鐵綫列車，乘客最遲須於晚上11時01分前，乘搭由啟德站開出的屯馬綫列車，或於晚上10時59分前乘搭由宋皇臺站開出的屯馬綫列車。

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