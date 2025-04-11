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萬寧派禮物｜萬寧一連2天派3000份美肌體驗包　面霜+精華液+防曬總值$500

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撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

萬寧將於4月12日及13日一連2天派3000份美肌體驗包，內有面霜、精華液、防曬等產品總值$500。

天氣漸轉潮濕，轉季引發皮膚乾敏、泛紅、細紋等，都是肌膚屏障受損所致。萬寧4月12、13日推出「萬寧醫學美肌體驗站」，將遊走港九新界，大派限量3,000份價值超過500元的「醫學美肌全方案體驗包」，為你打造健康美肌。

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肌膚屏障是皮膚的保護層，卻因日積月累的紫外線、污染等外部侵略受損，大大降低保護肌膚的功能，引致敏弱肌、初老肌、熟齡肌等問題。萬寧提供的一站式醫學美肌方案就像為肌膚重塑一個透明的科研保護屏障，由內而外打好健康「肌」礎！ 

為讓更多人認識醫美產品對於不同肌膚狀況的效用，萬寧在4月12日及13日推出「萬寧醫學美肌體驗站」，一連兩日遊走港九新界，由「肌膚屏障大使」與你進行30秒「問題肌」膚質測試，讓你瞭解自己的肌膚狀況和所屬膚質較易引起的肌膚問題，從而選擇適合自己的醫學美肌產品。

只要讚好及追蹤萬寧FacebookInstagram官方社交專頁，並完成膚質測試，即可獲得總值逾500元的「醫學美肌全方案體驗包」乙份。體驗包集合多個專業醫學美肌品牌產品的人氣好物，由保濕紓敏乳液、逆齡抗老面膜到修復保養精華等應有盡有。

點擊圖片放大

多款人氣好物包括PHYSIOGEL抗敏紓緩面霜助你轉季急救紅痕乾敏、Dermacept C10真皮營養液幫助肌膚逆齡抗老、Komfymed可复美重組膠原蛋白精華液有助醫美療程修復保養、Bioderma褪斑抗老化防曬霜SPF50+為你進行醫學級防曬修護、Cetaphil舒特膚積雪草舒敏鎮靜面霜讓你有效修復皮膚屏障等。

一系列由內到外、由修護到重塑肌膚的豐富禮品和優惠券，把握逆轉時機對抗肌膚煩惱。禮品限量3,000份，內容隨機派發，所有禮品先到先得，送完即止。

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