盧慶輝近況︱56歲盧慶輝被粉絲野生捕獲　昔日多情靚仔變暖男爸爸

▲ 盧慶輝被粉絲「野生捕獲」。

【盧慶輝 / 張慧儀 / 真情 / 唐立生】張慧儀近日亮相鍾慧冰的YouTube頻道節目《冰姐的花樣人生》，受訪時被問及當年與盧慶輝的一段情。

張慧儀表示自己是「被分手」，指當年盧慶輝在《真情》記者會單方面向傳媒稱二人已分手，張慧儀當大感愕然稱：「吓﹗我噚晚仲同佢食飯好好哋。」

她表示後來知道原因，但覺得不想再追究，更厚道稱盧慶輝現已有家室，不想再提太多內情影響對方。

當年，盧慶輝憑《真情》飾演靚仔醫生唐立生爆紅，後來轉往內地發展，現已結婚並育有一子。日前，他在內地被粉絲「野生捕獲」合照，現年56歲的他身型保持得很好，連樣貌也沒大改變，合照曝光後更被網民讚是「型男大叔」。

張慧儀真情︱激動回應遭影射劈腿六富豪生私生子 張慧儀憶當年被盧慶輝狠飛：好好的經歷

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

盧慶輝近況︱

盧慶輝在19歲以模特兒身份出道，及至1995年於無綫藝員進修班畢業入行，原本星途發展不俗，可是緋聞卻多，在2000年更有傳於澳門夜店消遺遇襲，由此形象受損，被負面新聞打擊「敗走」往內地發展。不過，他在2023件接受TOPick專訪曾澄清醉酒鬧事是無中生有報道，被「屈」廿多年的盧慶輝稱現已放下，豁達稱：「現在回望過去，只是娛樂新聞一則，大家不會理會孰真孰假。」。

而當年轉戰內地，他由零開始學做房地產生意，負責樓盤宣傳工作，近年轉為開廠生產電器用品。

在2017年，盧慶輝參與製作內地真人騷節目《下一個偶像》，由此戲癮發作決定重返幕前，現在主要演內地網絡劇為主，2023年，更在TVB劇《香港人在北京》客串演出。現時他兼顧演藝事業及商界工作，並開設小紅書帳戶分享生活點滴。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

盧慶輝近況︱

在感情生活方面，盧慶輝在2010年因工作關係認識劉美清，兩人在翌年1月5日於深圳的香格里拉酒店結婚。劉美清背景甚猛，她在小紅書的簡介上列明中國電子商會電子商務專業委員會副理事長、中國電子商會網路直播與短視頻專業委員會副理事長、鉑麗格珠寶品牌創始人、天臣控股執行董事、影視投資人等。

盧慶輝曾在TOPick專訪表示，當年與太太相戀3天便認定對方為結婚對象，談及太太的吸引之處，指：「覺得這個人的外表、工作和談吐幾好，慢慢相處下覺得她很好。」二人婚後育有一子，囝囝現在約10歲，盧慶輝更為愛兒戒煙，由昔日浪子變暖男爸爸。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

香港人在北京丨盧慶輝靚老婆首曝光貴氣逼人 自爆太太豪氣頂酒令感情升溫

香港人在北京丨盧慶輝免家人擔心棄影從商 暖爸為兒子戒煙：言語不及身教

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】