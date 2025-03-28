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天使綜合症︱鄭俊弘透露愛兒病況首度開口講出1個字　何雁詩盼囝囝長大後能用手語溝通

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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何雁詩與鄭俊弘用心照顧兒子Asher，祝福Asher愈來愈好！

【何雁詩/鄭俊弘/天使綜合症】32歲何雁詩鄭俊弘於2022年6月誕下兒子鄭讚廷（Asher），兩人發現Asher比同齡小朋友發展慢，經專家評估後，證實兒子患上罕見病「天使綜合症」。夫妻倆雖一度陷入負面情緒，但很快便重新振作，並帶Asher到美國接受密集治療，亦見到有明顯進步，日前鄭俊弘透露兒子最新病況，指Asher首度開口說話，竟然講出呢個字！  

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天使綜合症兒子︱鄭俊弘透露囝囝最新病況

鄭俊弘（Fred）接受《One Night Talk》YouTube頻道專訪，提到兒子最新情況，他透露Asher再有進展：「佢未識行，但佢依家扶住就可以企喺到㗎啦，要keep住食藥去控制腦抽筋呢個情況。」他又講到跟Asher的相處過程中充滿感動，有少少進步已經開香檳慶祝。

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天使綜合症兒子︱首度講出1個字令爸爸開心不已

Fred更透露早前帶Asher去做治療，期間Asher開口說出第一個字，但並非「爸」字，他開心表示：「佢同治療師玩，個治療師就塞咗啲嘢入去叫佢掹出嚟，Asher你掹出嚟啦，咁佢真係掹到，之後聽到被讚好叻，佢就講咗『叻！』佢係好有信心，唔知點解把聲係低嘅，有咁嘅聲，係好開心聽到有呢隻字，希望佢可以再講多啲。」

Fred指囝囝很喜歡鋼琴，可以在鋼琴前專注很久，明顯是喜歡音樂的，因此現在他會每日陪Asher彈琴，培養他的興趣。

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天使綜合症兒子︱ 何雁詩盼兒子長大後能用手語溝通

此外，何雁詩早前出席公開活動時，亦透露Asher經過持續治療後已學識爬，這個突破讓全家激動不已，不過她坦言「天使綜合症」患者缺乏語言能力，所以暫時不能期望與兒子在言語上有溝通，但全家人目前已正在學習簡單手語，盼望兒子長大後，彼此能夠用手語溝通。

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