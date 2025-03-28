中大醫院｜鍾健禮接替馮康出任中大醫院行政總裁　8月1日履新

▲ 中大醫院宣布，委任鍾健禮為新任行政總裁，於8月1日履新。（資料圖片）

香港中文大學醫院（中大醫院）今日（28日）宣布，委任鍾健禮為新任行政總裁，於8月1日履新。現任行政總裁馮康將於7月31日退休及卸任，鍾健禮將由6月16日起擔任候任行政總裁，以便交接工作。

▲ 現任行政總裁馮康將於7月31日退休及卸任。（資料圖片）

鍾健禮為急症科專科醫生，擁有豐富的醫院管理經驗，自2022年12月起擔任醫管局新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監，負責管理7間為沙田、大埔及北區居民提供公營醫療服務的醫院及醫療機構。鍾健禮過往曾任醫管局質素及安全總監、青山醫院及小欖醫院行政總監、北區醫院行政總監等要職，在醫院運作及醫療服務管理方面擁有深厚經驗。

中大醫院董事會歡迎鍾健禮出任中大醫院新任行政總裁，祝願他在新崗位工作順利，並衷心感謝馮康過去8年來，在成立及發展中大醫院上作出的貢獻。

▲ 鍾健禮曾任醫管局質素及安全總監。 （資料圖片）

醫管局表示，鍾健禮因個人原因辭任醫管局新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監，表示衷心感謝鍾健禮過去三十多年竭誠服務病人及對公營醫療系統的貢獻，局方將會按照既定程序，委任合適人選填補空缺。

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