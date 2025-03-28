香港七欖｜啟德機場一百週年 國泰航空客機低飛啟德主場館

為紀念啟德機場一百週年，國泰航空A350-1000客機，將於本星期香港國際七人欖球賽最後一日（3月30日，星期日）低飛啟德主場館。

特別航班 CX8100屆時飛越維多利亞港，低飛至啟德主場館鄰近上空，向啟德傳奇致敬。當日身處附近嘅大家不妨望上天，睇下會唔會捕捉到呢個值得紀念嘅珍貴時刻！

日期：2025年3月30日

起飛時間：約下午4時（香港時間）

當日活動將會在實際天氣情況許可下進行。

