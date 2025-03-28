香港七欖｜啟德機場一百週年 國泰航空客機低飛啟德主場館 休閒消費 發布時間： 1 小時前 分享： 分享： 熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎 為紀念啟德機場一百週年，國泰航空A350-1000客機，將於本星期香港國際七人欖球賽最後一日（3月30日，星期日）低飛啟德主場館。特別航班 CX8100屆時飛越維多利亞港，低飛至啟德主場館鄰近上空，向啟德傳奇致敬。當日身處附近嘅大家不妨望上天，睇下會唔會捕捉到呢個值得紀念嘅珍貴時刻！日期：2025年3月30日 起飛時間：約下午4時（香港時間） 當日活動將會在實際天氣情況許可下進行。 相關文章 Coldplay演唱會｜啟德香港站4月舉行 ColdPlay世界巡迴4個備忘 17:51 2025/03/27 Coldplay演唱會｜啟德香港站4月舉行 ColdPlay世界巡迴4個備忘 啟德體育園｜首個美食嘉年華 檔主推「辣肉腸味蛋糕」迎接七欖客 17:09 2025/03/21 啟德體育園｜首個美食嘉年華 檔主推「辣肉腸味蛋糕」迎接七欖客 香港經濟｜Mastercard經濟研究所：2025年香港經濟增長料輕微放緩至2.2% 短期前景仍充滿挑戰 12:10 2025/03/26 香港經濟｜Mastercard經濟研究所：2025年香港經濟增長料輕微放緩至2.2% 短期前景仍充滿挑戰 你可能感興趣 Coldplay演唱會｜啟德香港站4月舉行 ColdPlay世界巡迴4個備忘 17:51 2025/03/27 Coldplay演唱會｜啟德香港站4月舉行 ColdPlay世界巡迴4個備忘 啟德體育園｜首個美食嘉年華 檔主推「辣肉腸味蛋糕」迎接七欖客 17:09 2025/03/21 啟德體育園｜首個美食嘉年華 檔主推「辣肉腸味蛋糕」迎接七欖客 香港經濟｜Mastercard經濟研究所：2025年香港經濟增長料輕微放緩至2.2% 短期前景仍充滿挑戰 12:10 2025/03/26 香港經濟｜Mastercard經濟研究所：2025年香港經濟增長料輕微放緩至2.2% 短期前景仍充滿挑戰 七人欖球賽 國泰航空 啟德 商場活動