平機票陷阱｜買國泰變快運！港人中介網買機票中伏　發文警世小心1細節

▲ 買國泰變快運！港人中介網買機票中伏，仲要畀多$600，發文警世小心1細節。

【平機票/HK Express/UO/國泰航空】經第三方平台購買機票要小心！一對旅行達人夫妻於網上控訴，指透過在旅遊中介網站訂機票時「中晒伏」，原以為可以平價錢買到國泰機票，但到登機時才發現原來乘搭的是香港快運航空（HK Express），並且不包括行李託運服務，故希望討回公道。

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買機票中伏｜辦登機手續才發現是「UO」機票

旅行達人夫婦「KFunCouple」在社交平台Threads及YouTube發布警世文及影片，分享早前由香港飛往台灣高雄時，因機票問題而產生不愉快的經歷。

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買機票中伏｜國泰確認事主所買為快運機票

二人指，使用中介平台網頁版時，網站僅顯示國泰航空的名稱，二人再使用手機版查看，才發現有提及是「聯營航班」。

▲ 他們跟國泰查詢並得到回覆，指第三方網站為事主訂購了香港快運機票。（取圖自Threads「kfuncouple」）

不過，事主其後向國泰查詢，獲回覆指第三方旅遊網站為他們所訂購的並非國泰機票，亦不是聯營航班，實際為香港快運的機票。

聯營航班禮遇只適用於在國泰官網訂購的機票。我們了解到閣下是透過第三方旅遊網頁購買今次的機票，而相關網頁則為閣下購得HK Express的機票。

買機票中伏｜事主提醒訂機票小心1細節

事主又提醒網民，使用第三方網站訂機票時要小心「中伏」，指正常的聯營航班會顯示CX5122/UO122，但從該網站為他們購買的機票只顯示UO122。而根據國泰官網資料，真正的聯營航班會包括7公斤手提行李。

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買機票中伏｜網民：事主有責任睇清睇楚

帖文及影片一出，隨即引起熱議，網民對事主的經歷反應不一，有人認為事主自己有責任「睇清睇楚」，立即睇以下網友的留言：

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資料來源：YouTube@KFunCouple

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