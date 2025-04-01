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跳舞尖子｜空翻動作練足1年獲媽媽鼓勵不放棄　屋邨女生由行路不穩變身小舞后

升學教育

發布時間： 35 分鐘前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

就讀屯門保良局方王錦全小學的郭芯言從小時候起，大肌肉力量比同齡小朋友差，因此聽從物理治療師的建議學習跳舞，之後升上小學加入舞蹈組後進步神速。

很多家長都知道課外活動的好處，從小為子女安排音、體、藝活動，但學得久了，不少父母卻開始感到迷失：小朋友怕難、怕重覆練習，卡在樽頸位久久未能突破，應該讓他們放棄嗎？

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我最近認識了一位來自屯門區屋邨小學的小妹妹，就讀五年級的她醉心跳舞，是學校的小舞后，今年代表學校參加全港校際舞蹈節，小妹妹有份參與群舞和三人舞，再加上其他三個參賽作品，全部獲最高的優等殊榮，最後拿下全港小學中國舞團體組別亞軍，創下該校歷來最佳成績。

跳舞尖子｜大肌肉力量較差 走路常跌跌撞撞

這間是保良局方王錦全小學，小妹妹叫郭芯言，作為校內舞蹈組的大將，我以為芯言必然是自小骨骼精奇、身手矯捷，但現實卻恰恰相反，芯言的母親郭太分享，芯言小時候走路經常跌跌撞撞，大肌肉力量比同齡小朋友差，因此聽從物理治療師的建議，為她報名學習跳舞，之後升上小學加入舞蹈組，有同學一起練習，進步更加神速，學校的群舞、獨舞，都可以見到她的身影。

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跳舞尖子｜空翻動作練1年 媽媽暖心打氣

跳舞跟其他技能一樣，想要成功，少不了沉悶刻板的訓練。目前芯言每星期至少有四天在學校和校外練舞，臨近比賽期間，放學後更一直要排練到晚上九時。芯言記得，最難練是一個空翻動作，她花了一年時間反覆練習，才可以完全掌握。當芯言練到幾乎懷疑人生的時候，幸好有家人給她打氣：

媽媽話，我見過你成功，見過你失敗，但未見過你放棄！如果我失敗後不肯再嘗試，我便失去了一個我最喜愛的興趣。

跳舞尖子｜隊員齊心訓練互相推動

郭太則補充，學校的舞蹈組是團體活動，有時一個隊員的動作跟不上，其他隊員會主動幫忙，在課餘時間租借體育館一起練習，增加訓練的樂趣。有什麼動力驅使卡在樽頸位的小朋友願意再接再厲？原來簡單一個字，就係愛呀。

作為父母，我們往往因為眼前小朋友顏色分不到、英文生字串不到、籃球又射不到……而感到氣餒。芯言由行路不穩變成「空翻舞后」的勵志故事，都令我提醒自己，做父母的，面對小朋友成長的不同難關，也要對他們保持耐心，引導他們發掘潛能，經過一段日子，他們最終有一天可能又會突然「得咗」。請相信我們的孩子，並教他們要相信自己。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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