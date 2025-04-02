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SEN特殊教育｜專家推2大字體輔助工具不再怕抄寫　助讀寫障礙孩子視覺聚焦減少跳讀【附5大學語文策略】

育兒資訊

撰文： 李綉珊

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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專家推2大字體輔助工具， 助讀寫障礙孩子視覺聚焦減少跳讀。

【讀寫障礙/SEN/特殊教育/字體輔助工具】養育孩子的路上總有不同挑戰，家長常會擔心孩子的學習進度，尤其是特殊學習需要的孩子更需要適切的支援。香港大學教育碩士、資深教師及繪本作家Natalie Sun分享5大針對讀寫障礙的學習策略，有效支援特殊教育孩子閱讀能力！

SEN讀寫障礙｜甚麼是讀寫障礙？

讀寫障礙是一種先天性的神經發展異常，主要影響兒童對文字訊息的處理能力。患者在連結字形、字音與字義方面存在困難，導致文字辨識、書寫準確度和篇章理解能力較弱。英文學習中主要顯現為語音處理缺陷；中文學習則同時涉及語素意識和字形結構處理的挑戰。

這種障礙與智力高低、感官功能或教育環境無關，而是源於大腦處理文字資訊的特殊模式。患者常因閱讀挫折而減少文字接觸，進而影響詞彙發展與認知學習。透過語音訓練、字形分析和多感官教學等針對性方法，能有效提升其讀寫表現。關鍵在於早期發現並提供適切的教育支持，幫助學童建立有效的文字處理策略。

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SEN讀寫障礙｜特殊字體引導眼球聚焦

字體輔助系統的應用涉及視覺認知心理學原理，字體輔助系統主要包含Bionic Reading和Open Dyslexic兩種技術。

Bionic Reading：運用「固定點理論」，透過加粗字詞前段來建立視覺錨點，幫助減少眼球掃描次數，加快閱讀速度。研究發現使用後能使前額葉活動減少30%，有效降低認知負擔。

Open Dyslexic字體採用字母底部加重的特殊設計，能有效防止讀寫障礙者混淆字母，研究顯示可減少62%的閱讀倒退現象。

Natalie表示家長可以先從短文開始嘗試，建議下載Open Dyslexic字體，先用於家課表或日程表等簡單文件，觀察孩子的反應。當發現孩子對某種字體感到較為舒適時，可以逐步擴展到其他學習材料。家長也可以在手機或平板電腦上安裝支援Bionic Reading的應用程式，讓孩子閱讀電子書時使用。

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SEN讀寫障礙｜當學習變成感官盛宴

多感官學習法建基於神經可塑性理論，通過同時刺激多個感官通路來強化神經網絡連接。這種方法需要精心設計學習環節，例如學習「海洋」概念時，可以結合：視覺（觀看海洋紀錄片）、聽覺（聆聽海浪聲）、觸覺（觸摸不同海洋生物模型）、動覺（模仿海浪運動）等元素。

這就是為甚麼經歷過「海浪模仿遊戲」的孩子，在多個月後仍能生動描述海洋生態；而在傳統教學中，同樣的內容可能一週後就會從記憶中消退。這種學習方式的魔力在於它喚醒了所有感官。當孩子們後來在紀錄片中看到真實的海洋畫面時，他們不僅僅是在「看」——他們的大腦正在重組之前的觸覺記憶、聲音印象和身體動作，形成一個立體而牢固的「海洋」概念網絡。這就是神經可塑性在發揮作用，每一次多感官體驗都在重塑他們的大腦連接。

關於多感官學習，Natalie分享她在課堂上的實踐經驗。她建議家長可以把日常生活變成學習機會，揉麵團時感受質地的變化（觸覺），觀察蔬菜在烹煮過程中的顏色轉變（視覺），聆聽食物在鍋中發出的不同聲響（聽覺），甚至用鼻子辨別香料的不同氣味（嗅覺）。當孩子用所有感官參與時，同時學習相關詞彙。這種生活化的學習方式不但能增加趣味性，更能加深記憶。

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SEN讀寫障礙｜讓閱讀變成探索之旅：分段閱讀策略

分段閱讀策略基於認知負荷理論和工作記憶容量限制原理。例如閱讀《三隻小豬》時，可分為：角色設定（介紹三隻小豬性格特點）、問題情境（大野狼的威脅）、解決方案（建造房子）認知單元。Natalie提醒家長要有耐性，切勿操之過急。她建議可以先用便利貼把故事書分成小段落，每次專注閱讀一個部分，並透過提問引導孩子理解內容。家長更可以和孩子一起製作故事地圖，用圖像方式標示故事的重要情節。

SEN讀寫障礙｜漸進式朗讀訓練

漸進式朗讀訓練結合鷹架理論，提供了一個系統化的語言學習過程。這種方法從基本音素識別開始，逐步提升到音節組合、詞彙認讀、句子流暢度，最後到段落表達。以下是這個過程的詳細步驟：

步驟1：音素識別

  • 對比音素：例如 /b/ 和 /p/ 的對比，幫助學生區分不同音素的發音。
  • 音素辨識：通過聽音辨識，培養對語言聲音的敏感度。

步驟2：音節組合

  • 音節拼接：把如 /ca/ 和 /t/ 組合成 "cat"，訓練學生將音素組合成完整的音節。

步驟3：詞彙認讀

  • 高頻單詞：從常見的單詞開始，從高頻單詞到低頻單詞，增強詞彙量。
  • 主題引導：使用孩子感興趣的主題，如運動員或卡通人物的名字，來激發學習興趣。

步驟4：句子流暢度

  • 控制句子長度和複雜度：從短句開始，逐步增加句子長度和複雜度，培養流暢度。
  • 親子輪讀：讓孩子與家長一起朗讀，感受到支持和鼓勵，建立信心。

步驟5：段落表達

  • 注意語調和停頓：在朗讀段落時，注重語調和停頓的運用，提高表達能力。

Natalie強調信心在朗讀訓練中的重要性。家長可以通過選擇孩子感興趣的主題，採用親子輪讀的方式，讓孩子在支持和鼓勵中逐步建立信心。這種漸進式的方法不僅能夠提高朗讀能力，也能增強孩子的自信心。

SEN讀寫障礙｜打造專屬學習內容

個人化學習方法建立在動機理論基礎上，這種方法首先要建立學童興趣檔案，包括：喜好類型（如動漫角色、運動、音樂等）、認知風格（視覺型/聽覺型/動覺型）、和最佳學習時段等。

然後設計個性化的學習材料，如以比卡超為主角創作故事：「勇敢的比卡超施展『電光一閃』，瞬間擊敗了強大的對手，證明了堅持訓練的重要。」這個故事同時包含了新詞彙（瞬間、施展）和品格教育元素。

Natalie建議家長可以讓孩子參與創作過程，例如請孩子為故事畫插圖，或讓孩子決定故事情節的發展，這種參與感能大大提升學習動機。

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SEN讀寫障礙｜多元共融的魔法拼圖繪本

基於教學經驗和觀察，促使Natalie創作一系列英文故事書。她透過《Why Are We Not The Same》繪本系列介紹不同特質的小朋友，以生動故事引導孩子認識特殊學習需求（SEN），理解每個人的獨特價值。她認為真正的共融教育不應僅靠政策，而需從根本的教育著手，培養尊重與接納的文化，讓所有孩子都能在包容的環境中成長，共同建構更友善的社會。

在教學過程中，我發現市面上較少從兒童角度出發，去認識特殊教育需要的故事書。因此，我創作了一系列以不同puzzle characters為主角的故事，每個角色都有其獨特的特殊教育需要特質和優點，通過合作去發現彼此的長處和能力。

《Why Are We Not The Same》是一個關於主角Adrian和Lily原本生活在和諧的拼圖世界，直到一群「不同」的新拼圖加入，引發小衝突卻也促使大家反思。透過合作解開神秘寶箱的挑戰，他們學會接納彼此獨特的特質（如讀寫障礙、自閉症、過動症等隱喻），理解差異能創造驚喜。故事強調特殊教育的核心價值：在尊重與支持的環境中，每個人的獨特潛能都值得被看見，並呼籲師長與同儕共同營造包容的學習氛圍，培養孩子的同理心。

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