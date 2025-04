SEN特殊教育｜專家推2大字體輔助工具不再怕抄寫　助讀寫障礙孩子視覺聚焦減少跳讀【附5大學語文策略】

▲ 專家推2大字體輔助工具, 助讀寫障礙孩子視覺聚焦減少跳讀。

【讀寫障礙/SEN/特殊教育/字體輔助工具】養育孩子的路上總有不同挑戰,家長常會擔心孩子的學習進度,尤其是特殊學習需要的孩子更需要適切的支援。香港大學教育碩士、資深教師及繪本作家Natalie Sun分享5大針對讀寫障礙的學習策略,有效支援特殊教育孩子閱讀能力!

SEN讀寫障礙|甚麼是讀寫障礙?

讀寫障礙是一種先天性的神經發展異常,主要影響兒童對文字訊息的處理能力。患者在連結字形、字音與字義方面存在困難,導致文字辨識、書寫準確度和篇章理解能力較弱。英文學習中主要顯現為語音處理缺陷;中文學習則同時涉及語素意識和字形結構處理的挑戰。

這種障礙與智力高低、感官功能或教育環境無關,而是源於大腦處理文字資訊的特殊模式。患者常因閱讀挫折而減少文字接觸,進而影響詞彙發展與認知學習。透過語音訓練、字形分析和多感官教學等針對性方法,能有效提升其讀寫表現。關鍵在於早期發現並提供適切的教育支持,幫助學童建立有效的文字處理策略。

SEN讀寫障礙|特殊字體引導眼球聚焦

字體輔助系統的應用涉及視覺認知心理學原理,字體輔助系統主要包含Bionic Reading和Open Dyslexic兩種技術。

Bionic Reading:運用「固定點理論」,透過加粗字詞前段來建立視覺錨點,幫助減少眼球掃描次數,加快閱讀速度。研究發現使用後能使前額葉活動減少30%,有效降低認知負擔。

Open Dyslexic:字體採用字母底部加重的特殊設計,能有效防止讀寫障礙者混淆字母,研究顯示可減少62%的閱讀倒退現象。

Natalie表示家長可以先從短文開始嘗試,建議下載Open Dyslexic字體,先用於家課表或日程表等簡單文件,觀察孩子的反應。當發現孩子對某種字體感到較為舒適時,可以逐步擴展到其他學習材料。家長也可以在手機或平板電腦上安裝支援Bionic Reading的應用程式,讓孩子閱讀電子書時使用。

SEN讀寫障礙|當學習變成感官盛宴

多感官學習法建基於神經可塑性理論,通過同時刺激多個感官通路來強化神經網絡連接。這種方法需要精心設計學習環節,例如學習「海洋」概念時,可以結合:視覺(觀看海洋紀錄片)、聽覺(聆聽海浪聲)、觸覺(觸摸不同海洋生物模型)、動覺(模仿海浪運動)等元素。

這就是為甚麼經歷過「海浪模仿遊戲」的孩子,在多個月後仍能生動描述海洋生態;而在傳統教學中,同樣的內容可能一週後就會從記憶中消退。這種學習方式的魔力在於它喚醒了所有感官。當孩子們後來在紀錄片中看到真實的海洋畫面時,他們不僅僅是在「看」——他們的大腦正在重組之前的觸覺記憶、聲音印象和身體動作,形成一個立體而牢固的「海洋」概念網絡。這就是神經可塑性在發揮作用,每一次多感官體驗都在重塑他們的大腦連接。

關於多感官學習,Natalie分享她在課堂上的實踐經驗。她建議家長可以把日常生活變成學習機會,揉麵團時感受質地的變化(觸覺),觀察蔬菜在烹煮過程中的顏色轉變(視覺),聆聽食物在鍋中發出的不同聲響(聽覺),甚至用鼻子辨別香料的不同氣味(嗅覺)。當孩子用所有感官參與時,同時學習相關詞彙。這種生活化的學習方式不但能增加趣味性,更能加深記憶。

SEN讀寫障礙|讓閱讀變成探索之旅:分段閱讀策略

分段閱讀策略基於認知負荷理論和工作記憶容量限制原理。例如閱讀《三隻小豬》時,可分為:角色設定(介紹三隻小豬性格特點)、問題情境(大野狼的威脅)、解決方案(建造房子)認知單元。Natalie提醒家長要有耐性,切勿操之過急。她建議可以先用便利貼把故事書分成小段落,每次專注閱讀一個部分,並透過提問引導孩子理解內容。家長更可以和孩子一起製作故事地圖,用圖像方式標示故事的重要情節。

SEN讀寫障礙|漸進式朗讀訓練

漸進式朗讀訓練結合鷹架理論,提供了一個系統化的語言學習過程。這種方法從基本音素識別開始,逐步提升到音節組合、詞彙認讀、句子流暢度,最後到段落表達。以下是這個過程的詳細步驟:

步驟1:音素識別

對比音素:例如 /b/ 和 /p/ 的對比,幫助學生區分不同音素的發音。

音素辨識:通過聽音辨識,培養對語言聲音的敏感度。

步驟2:音節組合

音節拼接:把如 /ca/ 和 /t/ 組合成 "cat",訓練學生將音素組合成完整的音節。

步驟3:詞彙認讀

高頻單詞:從常見的單詞開始,從高頻單詞到低頻單詞,增強詞彙量。

主題引導:使用孩子感興趣的主題,如運動員或卡通人物的名字,來激發學習興趣。

步驟4:句子流暢度

控制句子長度和複雜度:從短句開始,逐步增加句子長度和複雜度,培養流暢度。

親子輪讀:讓孩子與家長一起朗讀,感受到支持和鼓勵,建立信心。

步驟5:段落表達

注意語調和停頓:在朗讀段落時,注重語調和停頓的運用,提高表達能力。

Natalie強調信心在朗讀訓練中的重要性。家長可以通過選擇孩子感興趣的主題,採用親子輪讀的方式,讓孩子在支持和鼓勵中逐步建立信心。這種漸進式的方法不僅能夠提高朗讀能力,也能增強孩子的自信心。

SEN讀寫障礙|打造專屬學習內容

個人化學習方法建立在動機理論基礎上,這種方法首先要建立學童興趣檔案,包括:喜好類型(如動漫角色、運動、音樂等)、認知風格(視覺型/聽覺型/動覺型)、和最佳學習時段等。

然後設計個性化的學習材料,如以比卡超為主角創作故事:「勇敢的比卡超施展『電光一閃』,瞬間擊敗了強大的對手,證明了堅持訓練的重要。」這個故事同時包含了新詞彙(瞬間、施展)和品格教育元素。

Natalie建議家長可以讓孩子參與創作過程,例如請孩子為故事畫插圖,或讓孩子決定故事情節的發展,這種參與感能大大提升學習動機。

SEN讀寫障礙|多元共融的魔法拼圖繪本

基於教學經驗和觀察,促使Natalie創作一系列英文故事書。她透過《Why Are We Not The Same》繪本系列介紹不同特質的小朋友,以生動故事引導孩子認識特殊學習需求(SEN),理解每個人的獨特價值。她認為真正的共融教育不應僅靠政策,而需從根本的教育著手,培養尊重與接納的文化,讓所有孩子都能在包容的環境中成長,共同建構更友善的社會。

在教學過程中,我發現市面上較少從兒童角度出發,去認識特殊教育需要的故事書。因此,我創作了一系列以不同puzzle characters為主角的故事,每個角色都有其獨特的特殊教育需要特質和優點,通過合作去發現彼此的長處和能力。

《Why Are We Not The Same》是一個關於主角Adrian和Lily原本生活在和諧的拼圖世界,直到一群「不同」的新拼圖加入,引發小衝突卻也促使大家反思。透過合作解開神秘寶箱的挑戰,他們學會接納彼此獨特的特質(如讀寫障礙、自閉症、過動症等隱喻),理解差異能創造驚喜。故事強調特殊教育的核心價值:在尊重與支持的環境中,每個人的獨特潛能都值得被看見,並呼籲師長與同儕共同營造包容的學習氛圍,培養孩子的同理心。

