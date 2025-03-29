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AEON分店｜AEON STYLE康怡重新開業5大新元素　DAISO擴充2倍+新張優惠一覽

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 3 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

AEON STYLE康怡重新開業5大新元素，DAISO擴充2倍+新張優惠一覽。

【AEON康怡/吉之島康怡店/日式商場】扎根香港逾38年的AEON康怡店，經過升級改裝，昨日（3月28日）重新開幕，注入5大新元素，滿足顧客不斷變化的需求，讓大家更開心地享受購物樂趣。開幕期間更有不同的折扣優惠！

最新影片推介：

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SEN學童｜小朋友無記性又唔專心？　專家教4招助ADHD提升專注力

AEON 1987年進駐香港，於康怡廣場開設首間綜合百貨店——吉之島康怡店。2016年從日本AEON集團引入新概念「AEON STYLE」店舖模式，成為海外首間AEON STYLE。康怡AEON STYLE今再一次升級改裝，重新開幕，注入5大新元素！

AEON康怡｜店舖5大新元素

AEON康怡新元素｜1. 新增日式滋味美

  • 新增Yakitori 焼き鳥專櫃

熟食區新增人氣日式燒雞串Yakitori 焼き鳥專櫃，串燒使用日本產特製醬料，味道醇厚，即場燒製——每串精心製作，燒肉香氣誘人，味道鮮美。

點擊圖片放大
  • 新增日本過江龍壽司店GATTEN SUSHI

來自日本埼玉縣的GATTEN SUSHI，價錢相宜，是日本國內大型的連鎖迴轉壽司品牌，在亞洲擁有過百間分店，是次為首間香港店——不用去日本，即可享用日本直送鮮魚的正宗手握壽司！壽司職人會在顧客面前手握壽司，店內亦會不時舉行現場鮮魚解剖表演嗎，為顧客帶來非一般的飲食體驗。

  • 日本人氣餐廳Pepper Lunch Express Plus進駐

Pepper Lunch Express Plus是一種D.I.Y. (Do it yourself) 服務理念，讓顧客發揮創意，利用專利技術製造的鐵板，在無火下保持高溫的特質，烹調出屬於自己的味道。

AEON康怡新元素｜2. 港島區全新DAISO Japan旗艦店

點擊圖片放大

AEON STYLE康怡DAISO Japan貨場面積擴充2倍，商品更多元化——種類超過12,000款，大部份以均一價$12發售，當中駄菓子（日本懷舊糖果零食）專區首次設於場內，售賣香港尚未普及的懷舊日式糖果！還有新增人氣系列：如推し活、多啦A夢、蠟筆小新及明洞飾物系列。

AEON康怡新元素｜3. 「Home Living」打造健康愜意家居生活

AEON康怡新元素｜UCHINO Bath & Relaxation專區正式進駐。（有關機構提供）

  • 新引進日本知名家居品牌UCHINO Bath & Relaxation

UCHINO Bath & Relaxation專區正式進駐！始源於1887年的UCHINO是日本高品質毛巾的代表，其產品給顧客一個完全放鬆的享受；品牌擁有多項專利技術，包括「超吸水」毛巾系列。開幕期間將提供不同折扣優惠:

  • i. 顧客於AEON STYLE康怡1/F任何部門購物滿$1,000，憑即日發票可於UCHINO專區享8折優惠1次；
  • ii. 於UCHINO專區購買指定金額，可獲贈高達$960之禮品；
  • iii. 另有特價毛巾組合優惠，折扣高達半價。
點擊圖片放大
  • 家品部熱銷優質睡眠牀品

此外，來自日本的人氣香薰品牌ART LAB、法國的精緻香薰品牌Esteban和北歐風格的天然香薰品牌Mercyu Nordic也同樣可在康怡店找到。

而家品部則以「身心健康、愜意」為主題，令AEON STYLE康怡成為「全面性優質睡眠與健康」的熱門銷售點，其中增加多款知名床品床褥品牌，滿足不同顧客的需要，包括雅芳婷Sleepro、Slumberland斯林百蘭，以及將於6月登場的airweave寢具專區！

AEON康怡新元素｜4. 引入日本流行時裝

  • 人氣自家女性時尚品牌ESSEME進駐

ESSEME是2006年創立的女性品牌，品牌概念是成為更理想的自己，AEON STYLE康怡是其首家海外店。

AEON康怡新元素｜5. KOMEDA'S Coffee

新增「KOMEDA'S Coffee AEON STYLE康怡」，讓你品嚐到來自名古屋的美味，安心品味專屬咖啡時光。

其多著數優惠：

廚具優惠｜Le Creuset限時5天年度大減價　鑄鐵鍋/陶瓷碗碟/廚具低至3折

開倉優惠｜眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減　Emporio Armani/GUCCI/HUGO BOSS低至$100起　仲有$1福袋限量發售

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