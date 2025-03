AEON分店｜AEON STYLE康怡重新開業5大新元素　DAISO擴充2倍+新張優惠一覽

▲ AEON STYLE康怡重新開業5大新元素,DAISO擴充2倍+新張優惠一覽。

【AEON康怡/吉之島康怡店/日式商場】扎根香港逾38年的AEON康怡店,經過升級改裝,昨日(3月28日)重新開幕,注入5大新元素,滿足顧客不斷變化的需求,讓大家更開心地享受購物樂趣。開幕期間更有不同的折扣優惠!

最新影片推介:

AEON 1987年進駐香港,於康怡廣場開設首間綜合百貨店——吉之島康怡店。2016年從日本AEON集團引入新概念「AEON STYLE」店舖模式,成為海外首間AEON STYLE。康怡AEON STYLE今再一次升級改裝,重新開幕,注入5大新元素!

AEON康怡|店舖5大新元素

AEON康怡新元素|1. 新增日式滋味美

新增Yakitori 焼き鳥專櫃

熟食區新增人氣日式燒雞串Yakitori 焼き鳥專櫃,串燒使用日本產特製醬料,味道醇厚,即場燒製——每串精心製作,燒肉香氣誘人,味道鮮美。

▼ 點擊圖片放大

新增日本過江龍壽司店GATTEN SUSHI

來自日本埼玉縣的GATTEN SUSHI,價錢相宜,是日本國內大型的連鎖迴轉壽司品牌,在亞洲擁有過百間分店,是次為首間香港店——不用去日本,即可享用日本直送鮮魚的正宗手握壽司!壽司職人會在顧客面前手握壽司,店內亦會不時舉行現場鮮魚解剖表演嗎,為顧客帶來非一般的飲食體驗。

日本人氣餐廳Pepper Lunch Express Plus進駐

Pepper Lunch Express Plus是一種D.I.Y. (Do it yourself) 服務理念,讓顧客發揮創意,利用專利技術製造的鐵板,在無火下保持高溫的特質,烹調出屬於自己的味道。

AEON康怡新元素|2. 港島區全新DAISO Japan旗艦店

▼ 點擊圖片放大

AEON STYLE康怡DAISO Japan貨場面積擴充2倍,商品更多元化——種類超過12,000款,大部份以均一價$12發售,當中駄菓子(日本懷舊糖果零食)專區首次設於場內,售賣香港尚未普及的懷舊日式糖果!還有新增人氣系列:如推し活、多啦A夢、蠟筆小新及明洞飾物系列。

AEON康怡新元素|3. 「Home Living」打造健康愜意家居生活

▲ AEON康怡新元素|UCHINO Bath & Relaxation專區正式進駐。(有關機構提供)

新引進日本知名家居品牌UCHINO Bath & Relaxation

UCHINO Bath & Relaxation專區正式進駐!始源於1887年的UCHINO是日本高品質毛巾的代表,其產品給顧客一個完全放鬆的享受;品牌擁有多項專利技術,包括「超吸水」毛巾系列。開幕期間將提供不同折扣優惠:

i. 顧客於AEON STYLE康怡1/F任何部門購物滿$1,000,憑即日發票可於UCHINO專區享8折優惠1次;

ii. 於UCHINO專區購買指定金額,可獲贈高達$960之禮品;

iii. 另有特價毛巾組合優惠,折扣高達半價。

▼ 點擊圖片放大

家品部熱銷優質睡眠牀品

此外,來自日本的人氣香薰品牌ART LAB、法國的精緻香薰品牌Esteban和北歐風格的天然香薰品牌Mercyu Nordic也同樣可在康怡店找到。

而家品部則以「身心健康、愜意」為主題,令AEON STYLE康怡成為「全面性優質睡眠與健康」的熱門銷售點,其中增加多款知名床品床褥品牌,滿足不同顧客的需要,包括雅芳婷Sleepro、Slumberland斯林百蘭,以及將於6月登場的airweave寢具專區!

AEON康怡新元素|4. 引入日本流行時裝

人氣自家女性時尚品牌ESSEME進駐

ESSEME是2006年創立的女性品牌,品牌概念是成為更理想的自己,AEON STYLE康怡是其首家海外店。

AEON康怡新元素|5. KOMEDA'S Coffee

新增「KOMEDA'S Coffee AEON STYLE康怡」,讓你品嚐到來自名古屋的美味,安心品味專屬咖啡時光。

其多著數優惠:

廚具優惠|Le Creuset限時5天年度大減價 鑄鐵鍋/陶瓷碗碟/廚具低至3折

開倉優惠|眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減 Emporio Armani/GUCCI/HUGO BOSS低至$100起 仲有$1福袋限量發售

冒險樂園|冒險樂園銅鑼灣分店3.30結業 免費派50代幣任夾公仔

Deliveroo優惠|Deliveroo臨別香港最後優惠 3款禮品卡低至6折即買即用

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】